Светът на модата сякаш спира за момент. И не заради неприятна новина, а за да отбележи един специален юбилей. Супермоделът Хелена Кристенсен трогна своите милиони последователи. Тя честити рождения ден на своята 80-годишна майка.

Посланието на Хелена Кристенсен е истинска ода за любовта, живота и силата на семейството. Супермоделът публикува емоционални кадри в своя Instagram профил.

Една приказка за любовта

Хелена започва обръщението си с нежното „Мамачита, честит рожден ден“, изразявайки дълбоката си привързаност. Тя подчертава невероятната любов, която майка й носи и раздава.

Вълнуващият разказ на Кристенсен преминава през годините и континентите, рисувайки картината на един забележителен живот. Тя припомня дългия път на майка си – от израстването в Перу до преместването през океаните в Дания, където създава своето семейство. Хелена отдава почит на това колко всеотдайно майка й я е отгледала заедно със сестра й, редом с баща им.

Мъдростта на годините

Посланието не пропуска да отбележи и голямото семейство, което майка й е създала. Три внуци и дори правнуче на път. Супермоделът намеква и за богатия опит на майка си, споменавайки колко „прекрасни и невероятни истории за разказване“ носи тя.

Хелена изразява огромната си благодарност и дълбокото си чувство на благословия.

„Има толкова много любов, мъдрост и магия около теб и ние сме изключително благословени, че си до нас“, завършва супермоделът.

84-годишен модел показва, че цифрата е само значение:

