Легендарният супермодел Клаудия Шифър сподели изключително мил и личен момент. Тя посвети послание по повод 21-ия рожден ден на дъщеря си Клементина.

„Честит 21-ви Рожден Ден, Клементина!“, пише супермоделът.

Клаудия, която обикновено пази семейния си живот далеч от светлините на прожекторите, направи емоционално изключение за своя втори наследник. Тя публикува черно-бяла снимка, на която държи Клементина на ръце. Снимката носи трогателно посвещение.

„Мотивирана съм от това винаги да намирам поука, любопитството и страстта си; нищо не може да убие искрата, хумора или харизмата ти! Обичам те много, моя малка мишка“, пише Шифър, разкривайки колко силно се възхищава на характера на дъщеря си.

Семейството на супермодела

Клаудия Шифър има три деца от брака си с британския режисьор и продуцент Матю Вон. Двамата са женени от 2002 година и са пример за стабилност в света на знаменитостите. Децата им са:

Каспар Матю Вон, роден през 2003 г.

Клементина де Вере Вон, родена през 2004 г.

Косима Вайълет Вон, родена през 2010 г.

Преди да открие щастието си с Матю Вон, Клаудия Шифър има няколко връзки, които я държаха в заглавията на много от световните медии.

Най-известната й романтична връзка е с илюзиониста Дейвид Копърфийлд. Двамата са заедно от 1993 до 1999 година и бяха една от най-коментираните двойки на десетилетието. Въпреки че никога не стигнаха до брак, връзката им остава емблематична за 90-те. Тя излиза и с известния бизнесмен Тим Джефрис, преди да срещне своя бъдещ съпруг.

