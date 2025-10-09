Супермоделът Клаудия Шифър празнува юбилей, но не нейния. Кръщелникът й Станислас навършва 30 години.

Иконата на 90-те за пореден път доказа, че цени семейните връзки и приятелствата, които са устояли на времето. Клаудия Шифър споделя в профила си в Instagram мил момент, посветен на своя кръщелник.

„Питиета за 30-ия рожден ден с моя кръщелник Станислас“, пише Клаудия в своята публикация.

Снимката, към която насочиха вниманието си феновете, показва модела в непринудена, но елегантна обстановка, демонстрирайки близката си връзка с младия мъж.

Кой е загадъчният кръщелник Станислас?

За разлика от съпруга си – филмовия продуцент Матю Вон, и трите им деца – Каспар, Клементин и Козима, кръщелникът на Клаудия Шифър, Станислас, не е публична фигура.

Въпреки липсата на подробности за неговия произход и родители, фактът, че тя публично го поздравява за 30-годишнината му, говори за дългогодишна и силна връзка. Станислас е най-вероятно свързан с британския кръг на Клаудия.

Клаудия Шифър и Матю Вон

Супермоделът е омъжена за британския продуцент Матю Вон от 2002 г. и живее в Англия. Известно е, че кръщелникът Станислас Вон е син на Виктория Вон, която е сестра на съпруга й Матю Вон.

С това мило послание Клаудия Шифър за пореден път публично показа, че за нея най-важното е да поддържа топли и близки отношения с хората, които обича.

