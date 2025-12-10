Повечето жени с години мечтаят за деня на своя годеж. И рисуват красиви картини във въображението си - къде ще се случи, кога и с кого. И със сигурност дори и за секунда не си представят, че е красивият им годежен пръстен може да бъде срязан от пръста им само часове след предложението.

За съжаление, точно това се случва на Анабел Уорнър от американския щат Охайо.

Привидно, съботната вечер на 25 октомври не предвещава да нищо необичайно. 20-годишната Анабел и приятелят ѝ – 22-годишният Уил Мънхол, отиват до семейната ферма на младата жена.

Там обаче Анабел я очаква голяма изненада. Любимата ѝ крава от детските години Бътъркъп я посреща с табела на врата, на която пише: „Ще се омъжиш ли за мен?“.

Снимка: instagram/annabelle.warner

„Беше абсолютно перфектно и толкова лично“, споделя месеци по-късно Уорнър пред People.

Следват още по-романтични моменти – Уил пада на колене и поднася пръстен на своята любима.

Когато бижуто за първи път се плъзва на пръста на Уорнър, тя веднага усеща, че е твърде тясно. „Уил беше купил пръстена по време на пътуване до Ирландия няколко седмици по-рано. И буквално е трябвало да гадае за размера“, разказва Уорнър. „Когато го постави на ръката ми, веднага усетих, че е стегнат, но изобщо не ми пукаше. Отдавна чаках този момент и не исках нищо да го помрачи.“

Снимка: instagram/annabelle.warner

Уорнър игнорира дискомфорта на пръстена, докато може. Но в един момент, с напредването на вечерта, дискомфортът се превръща в нетърпима болка.

„Започнах да усещам как става все по-тесен и тесен“, казва Уорнър. „Около 23:15 казах на Уил: "Трябва да го сваля, преди да заспя, иначе пръстът ми ще стане лилав.“

Оказва се обаче, че махането на бижуто не е никак лесна работа. Даже е невъзможна. Опитват всичко – студена вода, лед, сапун, но нищо не помага. В крайна сметка нямат избор, освен да отидат до местната пожарна и да оставят пръстенът да бъде срязан.

Петнадесет минути след пристигането им в пожарната, той успешно е свален.

Снимка: instagram/annabelle.warner

„Паникьосах се малко, но не защото мислех за пръста си. А защото се опасявах, че пръстенът не може да бъде поправен, след като е срязан“, споделя още Уорнър. „Уил се чувстваше ужасно и през цялото време се извиняваше, въпреки че изобщо нямаше вина.“

На следващия ден двамата влюбени носят срязания пръстен при бижутер. Който, за щастие ги уверява, че ще бъде възстановен.

Снимка: instagram/annabelle.warner

По-малко от седмица пръстенът отново е на ръката на Анабел. Този път с перфектен размер.

Анабел и Уил се запознават преди около година и половина в заведение в родния им град. Тя е фризьор, а Мънхол е последна година в колеж, където учи за счетоводител.

Днес двамата продължават да са толкова щастливи, колкото и в момента, в който се срещат. И дори инцидентът с пръстена не помрачава за миг любовта им. „Всъщност, целият онзи ден беше перфектен,“ убедена е Уорнър . „И не бих променила нищо.“

