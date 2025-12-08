Церемонията на пръстена в „Ергенът: Любов в рая“ отново доказа, че стилът върви ръка за ръка с любовта. Сред морския бриз, прожекторите и напрежението, три тоалета изпъкнаха с класа и безупречен вкус и заслужено попаднаха в нашата класация.
ТОП 3 визии, които издигнаха стила на шоуто на ново ниво
1. Дениз
Психоложката буквално носеше блясъка със себе си! От прическата стил "стар Холивуд" до ефирната кройка на роклята ѝ - всичко беше изпипано до последния детайл. Тя беше готова да получи своя лъскав пръстен, който чудесно приляга на тоалета ѝ.
2. Киара
Попфолк певицата отново показа форми в ефектна бяла рокля, която едновременно разкриваше тялото ѝ, но и я накара да изглежда изключително елегантно. Златните ѝ бижута създадоха внушение за стил, а целият силует напомняше досущ на гръцка богиня.
3. Филипа
За своята последна церемония в рая козметоложката избра зелена рокля от тюл. Този цвят обикновено излъчва:
- Естествена елегантност
- Свежо присъствие, което се откроява без да е натрапчиво
- Самоувереност и вътрешен баланс
- Женственост, свързана с мекота и жизненост
Останалите дами също изпъкнаха със своите модни избори.
Блага избра секси рокля с множество изрезки в красив и топъл кафяв цвят, който дава усещане за:
- Стабилност и сигурност
- Надеждност и лоялност
- Практичност и реализъм
- Топлина и уют
Кристина също се спря на бяла рокля и изглеждаше досущ като булка пред олтара! Психологически, белият цвят внушава, че човекът е чист в намеренията си, спокоен и ясен в присъствието си.
Габи показа женствените си форми в нежна и жълта рокля. Този цвят символизира:
- Оптимизъм и радост
- Топлота и дружелюбност
- Невинност, чистота и лекота
- Интелигентност и откритост
- Свежест и пролетно настроение
Натали, също като Филипа, избра да се облече в зелената гама. Нейната рокля обаче бе доста по-тъмна и също толкова елегантна.
Цялата церемония - вижте във видеото по-горе и това тук:
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK