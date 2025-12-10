След като стигна до финала на „Ергенът: Любов в рая“, Тихомир Литов повдига завесата за истинските си чувства към Натали и отношенията си с Орлин.

Тихомир Литов беше една от най-коментираните фигури на финала на „Ергенът: Любов в рая“. Той напусна предаването с празни ръце, след като не успя да хване ръката на Натали. А тя прие пръстен от Орлин, към когото започна да изпитва симпатии още в началото на предаването.

Кой е виновен за любовния триъгълник, в който участва Тихомир?

Какъв е подходът му към жените?

Кой е най-романтичният жест, който е правил?

Въпреки тази развръзка, самият Тихомир признава, че сърцето му е трепнало само за една дама от предаването. А коя е тя прочетете по-надолу в специално интервю на участника за LadyZone.

Тихомир след „Ергенът: Любов в рая“

Тихомир не се опитва да крие, че Натали е била жената, която наистина е успяла да привлече вниманието му. На въпрос коя е тя, отговорът му е повече от красноречив.

„Натали, Натали, Натали. Наистина имах чувства към нея“, признава ергенът.

Той споделя, че е имал чувства към нея, но „разбрах в последствие, че няма да станат нещата“, споделя той. Кога осъзнава, че чувствата им не са взаимни – вижте във видеото по-горе. Тихомир смята, че отношенията между двамата с Натали е можело да се развият по друг начин, ако подходът му още от самото начало е бил по-различен.

След предаването Тихомир не поддържа приятелски отношения с Виктория, с която в „Ергенът: Любов в рая“ се разбират да играят тази игра заедно по стратегически начин. Той определя дамата като прекрасна, грижовна и много добър човек, но симпатиите му спират до това ниво. Той подчертава, че към Виктория никога не е имал чувства, освен приятелски такива.

Коя е най-неловката ситуация, в която е попадал Тихомир и още любопитни истини за участието му – вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK