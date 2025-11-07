Статистиката показва, че вероятността човек да загине в самолетна катастрофа е почти нищожна. Но и шансът да остане жив, когато тя се случи, е още по-малък. А ако пък все пак оцелее - то това е истинско чудо. Защото това е среща със самата граница между живота и смъртта, място, в което човек, за една единствена секунда, осъзнава как всичко около него се разпада. След което остава въпросът, който никога няма да намери отговор: „Защо оцелях точно аз?“

И често усещането да си жив, когато всички други не са, не е повод за радост. Нито облекчение. А е тежест - дълбока, невидима и постоянна.

„Може и да съм късметлия – но истината е, че загубих всичко“

Негативни са чувствата, които владеят ежедневно Вишваш Кумар Рамеш през последните месеци. 39-годишният британски гражданин е единственият оцелял при самолетната катастрофа на Air India в началото на юни в индийския град Ахмедабад, в която загинаха 241 души.

Времето не помага на Рамеш да преодолее шока от случилото се. Той споделя, че инцидентът е оставил в него постоянни ретроспекции и кошмари. Още повече, че в него той губи своя брат Аджай (35).

„Бог ми подари живот, но ми отне нормалното съществуване, както и това на семейството ми,“ сподели наскоро той пред информационната агенция PA. „Тази трагедия напълно съкруши близките ми, майка ми, баща ми и по-малкият ми брат… много е трудно и за мен, и за тях.“

Снимка: instagram/tamilbuzzdubai

Рамеш допълва и, че споменът за катастрофата е все още е твърде болезнен и мъглив. Той не може да си спомни ясно какво точно се е случило, нито каква е била първата му мисъл.

„За сметка на това имам постоянни кошмари, заради които не мога да заспя. Спя може би три-четири часа в денонощието. Да, истинско чудо е, че съм оцелял, но истината е, че съм съсипан“, споделя още Рамеш.

И разказва как минава един негов ден. „Стоя в стаята сам. Не ми се говори с никого. Просто седя на леглото и мисля. И всеки ден се боря със себе си.“

Има и физически увреждания - болки в краката, колянете и гърба и не е в състояние да работи и да шофира. Ходи бавно и се налага съпругата му да му помага.

Денят на страшния инцидент

На 12 юни, самолет на индийските авиолинии, летящ за Лондон, се разбива малко след излитането си от летището в Ахмедабад, убивайки всички на борда, с изключение на Рамеш. Сред загиналите са 169 индийски граждани и 52 британци. Освен хората на борда, умират още 19 души на земята, а други 67 са тежко ранени.

След чудотворното си спасение Вишваш e приет за лечение в болница в Индия. Специалистите определят факта, че е оживял като крайно необичаен. Посетен е лично от премиера на Индия Нарендра Моди.

Все още тече разследването за причините за катастрофата, но първоначален доклад сочи, че захранването на двигателите с гориво е било прекъснато секунди след излитането, уточнява Guardian.

Самолетните катастрофи, макар и редки, все пак се случват. Още примери - вижте видеото:



