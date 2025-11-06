Разтърсващата новина за смъртта на Бен Дънкан – бивш състудент на принц Уилям и Кейт Мидълтън от Университета „Сейнт Андрюс“ "взриви" медиите и остави хората без думи. 45-годишният мъж загина трагично, след като падна от покрива на бар на луксозен хотел в центъра на Лондон. Кралското семейство, както и всички останали преживяват силен шок от случилото се.

Фаталният инцидент - една погрешна стъпка и животът угасва

Инцидентът се е случил на 30 октомври вечерта, когато очевидци подали сигнал за мъж, забелязан на покрива на хотел в района на Трафалгар скуеър. Малко след това Бен паднал от височина от около 30 метра. Пристигналите екипи на полицията и спешна помощ не успели да спасят живота му. Властите определиха случая като „неочаквана, но не подозрителна смърт“. И така само с една погрешна стъпка, за части от секундата, животът на Бен Дънкан угасна.

От университетската скамейка до телевизионния екран

Бен Дънкан е добре познат в британските светски среди. Той завършва престижния университет „Сейнт Андрюс“, където учи заедно с принц Уилям и Кейт Мидълтън. Именно там става свидетел на зараждащата се връзка между двамата, още преди тя да привлече вниманието на медиите. След университета Дънкан става популярна телевизионна личност. Участва в британския риалити формат „Биг Брадър“, както и в други развлекателни предавания. С характерния си чар, остроумие и чувство за хумор той си спечелва симпатиите на зрителите и запазва присъствието си в обществения живот.

Снимка: Getty Images

Реакции и почит

Новината за смъртта му предизвика вълна от съчувствие. Бивши колеги и приятели от телевизионните среди го описват като „човек с млад дух, който живееше пълноценно и обичаше живота“. Според близки до него той винаги е бил душата на компанията — остроумен, артистичен и с неподражаемо чувство за стил.

Макар животът му да бе прекъснат внезапно, Бен Дънкан остави след себе си спомена за човек, който не се страхуваше да бъде различен. Той ще остане в паметта на мнозина като талантлив, щедър и жизнерадостен приятел, а за своите състуденти – като част от едно незабравимо време в историята на съвременната британска монархия.

Снимка: Getty Images

