Разтърсващата новина за смъртта на Бен Дънкан – бивш състудент на принц Уилям и Кейт Мидълтън от Университета „Сейнт Андрюс“ "взриви" медиите и остави хората без думи. 45-годишният мъж загина трагично, след като падна от покрива на бар на луксозен хотел в центъра на Лондон. Кралското семейство, както и всички останали преживяват силен шок от случилото се.

Фаталният инцидент - една погрешна стъпка и животът угасва

Инцидентът се е случил на 30 октомври вечерта, когато очевидци подали сигнал за мъж, забелязан на покрива на хотел в района на Трафалгар скуеър. Малко след това Бен паднал от височина от около 30 метра. Пристигналите екипи на полицията и спешна помощ не успели да спасят живота му. Властите определиха случая като „неочаквана, но не подозрителна смърт“. И така само с една погрешна стъпка, за части от секундата, животът на Бен Дънкан угасна.

Принц Уилям планира да лиши семейството си от кралски титли (СНИМКИ)

От университетската скамейка до телевизионния екран

Бен Дънкан е добре познат в британските светски среди. Той завършва престижния университет „Сейнт Андрюс“, където учи заедно с принц Уилям и Кейт Мидълтън. Именно там става свидетел на зараждащата се връзка между двамата, още преди тя да привлече вниманието на медиите. След университета Дънкан става популярна телевизионна личност. Участва в британския риалити формат „Биг Брадър“, както и в други развлекателни предавания. С характерния си чар, остроумие и чувство за хумор той си спечелва симпатиите на зрителите и запазва присъствието си в обществения живот.

Снимка: Getty Images

Реакции и почит

Новината за смъртта му предизвика вълна от съчувствие. Бивши колеги и приятели от телевизионните среди го описват като „човек с млад дух, който живееше пълноценно и обичаше живота“. Според близки до него той винаги е бил душата на компанията — остроумен, артистичен и с неподражаемо чувство за стил.

Макар животът му да бе прекъснат внезапно, Бен Дънкан остави след себе си спомена за човек, който не се страхуваше да бъде различен. Той ще остане в паметта на мнозина като талантлив, щедър и жизнерадостен приятел, а за своите състуденти – като част от едно незабравимо време в историята на съвременната британска монархия.

Снимка: Getty Images

А защо принц Уилям продава вестници - вижте във видеото

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK