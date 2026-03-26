Популярната турска актриса Ханде Ерчел неочаквано бе поставена в изключително неприятна ситуация.

Оказва се, че срещу актрисата е издадена заповед за задържане – като част от мащабно разследване в Турция, свързано с разпространение на наркотици.

Ерчел все още не е задържана, тъй като в момента е извън страната. Тя се намира в Лондон заради обучението си. Но тя се включи в социалните мрежи и заяви, че ще се върне възможно най-скоро в Турция, за да даде своите показания.

Разследването, базирано в Истанбул, е довело до заповеди за задържане на 14 лица, сред които и известни бизнесмени и артисти – включително и Ханде Ерчел. По информация на местните медии, актрисата е била сред присъстващите на частно събитие, организирано от бизнесмен, който в момента се укрива от правосъдието. Именно около това събиране се предполага, че може да е имало незаконна дейност.

Първо изявление на Ханде Ерчел

32-годишната актриса побърза да заяви, че е научила за случилото се от новинарските съобщения. „Аз съм човек, който обича своята страна и се доверява на държавата и турската справедливост. Вярвам, че ситуацията ще бъде изяснена възможно най-скоро“, написа тя в профила си в Instagram.

И допълни още: „Бях в чужбина около месец заради образованието си. И научих за случая от новините. Категорична съм, че ще се върна в страната си, за да направя необходимите изявления.“

Снимка: instagram/handemiyy

Малко по-късно стана ясно, че Ерчел ще се върне заедно с приятеля си Онур Гювенатам.

Мащабна операция

Настоящият случай е част от по-широка акция на турските власти срещу наркотрафика.

Името на актрисата се нарежда сред други известни фигури, които вече са били обект на разследване през последните месеци – сред тях са Хакан Сабанджи и брат му Керим Сабанджи.

Припомняме, че Ханде имаше тригодишна романтична връзка между с Хакан Сабанджи, която приключи през август 2025 г. Доколко това има връзка с настоящата ситуация, предстои да разберем.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER