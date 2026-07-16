Лятото за Филип Буков отдавна е свързано с морето, слънцето и хубавите моменти край брега. Актьорът често избира Варна като своя любима дестинация - където се отдава на плажни емоции, срещи с приятели и различни приключения, далеч от натоварения ритъм на професионалните ангажименти.

И тази година младата звезда на българското кино и театър отново е решил да се наслади максимално на морския сезон. Но този път не иска да изживява всички красиви моменти сам. С типичното си чувство за хумор Филип написа в социалните мрежи, че си търси компания от Варна, с която да споделя летните дни.

Актьорът отправи своеобразна „обява“. „Спешно си търся приятелка от Варна, за да осмисли пребиваването ми там“, написа той към поредицата от снимки, които публикува в профила си в Instagram.

На кадрите виждаме Филип – да кара мотор, насред морските вълни, на плажа, дори на варненското пристанище. По всичко изглежда, че се забавлява – но факт е, че летните преживявания биха били още по-емоционални в компанията на приятелка.

Снимка: instagram/bukovphilip

В последно време актьорът не е показвал специален човек до себе си и затова личният му живот предизвиква интерес сред почитателите му. А едно видео разпали още повече любопитството.

Филип, който тренира безгрижно – в средата на работния ден, докато останалите упорито се трудят. „Приятел 1 се жени. Приятел 2 чака дете. Приятел 3 си е купил жилище. А аз вдигам тежести и карам колело“, отбелязва отново с усмивка. И допълва: „Всеки с проблемите си!“.

Дали шеговитото търсене на приятелка от Варна ще доведе до интересна среща, предстои да разберем. Засега едно е сигурно – Филип Буков е готов за още едно незабравимо морско лято.

И все пак, колкото и да е отдаден на забавления, Филип не забравя и своята неизменна гражданска позиция. Той често се включва в благотворителни инициативи, дарителски кампании и помага на хора, изпаднали в трудни ситуации. Ето защо го виждаме и в болницата във Варна, където дарява кръв. Още една изпълнена мисия!

Любопитните неща, които Филип Буков е споделял пред камерите на bTV - за приключенията му с Жана Зарева, неговата баба:

