Елизабет Хърли сподели пред многобройните си последователи в социалните мрежи своето специално великденско тържество. Британската актриса и модел прекара уикенда в компанията на най-близките си хора - приятеля си Били Рей Сайръс, бащата на Майли Сайръс и сина си Деймиън Хърли.
Елизабет публикува поредица от снимки, а в последния си пост загатна за един особено важен за нея момент.
На кадрите, Хърли се наслаждава на празничния неделен ден заедно с приятеля си и сина си. Тримата се забавляват в компанията на очарователни малки козлета, които прегръщат и държат в ръцете си.
Особено симпатична е снимката, на която Деймиън се опитва да нахрани козле с биберон, а Сайръс го наблюдава, усмихвайки се. По всичко изглежда, че тримата са прекарали един специален празник.
„Честит Великден“, написа Хърли към публикацията, добавяйки емотикон във формата на розово сърце.
Повече от година заедно
Великден е наистина значим празник за Елизабет Хърли и Били Рей Сайръс. Именно на този ден преди година, те обявиха публично връзката си и се превърнаха в една от най-обсъжданите звездни двойки.
Двамата се срещат на снимачната площадка през 2022 г., като връзката им се развива в романтична през 2025 г. Елизабет твърди, че е по-щастлива от всякога и дори Били Рей я учи да свири на китара.
„Били Рей е страхотен. Много сме щастливи, много“, казва актрисата в интервю от миналия октомври за The Sunday Times. Тя споделя, че двамата често пътуват от Англия до САЩ и обратно - и обичат да откриват прилики между двата си дома.
„Той много харесва Англия. Времето тук през лятото е по-хубаво, отколкото в родния му Тенеси. Истината е, че и там е много красиво, а най-забавното е, че всъщност прилича доста на Англия.“