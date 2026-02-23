Докато всички очакват да гледат епизодите на най-коментираното риалити в ефира на bTV „Ергенът“, една от запомнящите се участнички в четвърти сезон на предаването – Даниела Рупецова, сподели своето мнение за съвременната жена и шиенето на чорапи

Каква е съвременната жена според Даниела?

Образована

Амбициозна

Лоялна

Снимка: Instagram

Според Даниела Рупецова днешната жена е много повече от красива визия. Тя вярва, че все повече дами се гордеят със своите постижения и се развиват професионално. Нейното мнение е, че много жени могат успешно да съчетават личния живот с кариерата си.

„Съвременната жена е образована, амбициозна и лоялна“, категорична е тя и пише това в своя Instagram профил.

Снимка: Instagram

В свят, в който често се поставят етикети, Даниела вярва, че жената днес знае своята стойност. Тя бе провокирана от една от сцените в "Ергенът", в която момичетата обсъждаха съгласни ли са да шият чорапите на мъжа до себе си.

Какво означава женска енергия според Даниела Рупецова?

Вместо съперничество, Даниела акцентира върху истинската женска енергия, която е свързана с „грижа, сила, вдъхновение и съзидание“. Според нея именно тази енергия носи баланс и устойчивост не само в отношенията между двама души, но и в цялото общество.

Тя допълва, че ролята на жената отдавна се е променила – днес жените са пълноправни партньори, които дават „любов, подкрепа, идеи и стабилност“. Те не просто присъстват, а допринасят със своя характер, ценности и ясна визия за бъдещето.

Припомняме, че Даниела Рупецова бе сред централните фигури в четвъртия сезон на романтичното риалити, където влезе в ролята на писател. Авторката на провокативната книга „Момиче за милиони“ заяви още в началото, че търси партньор с интелект и увереност – качества, които откри в лицето на тогавашния ерген Мартин Николов. Техните взаимоотношения се превърнаха в един от основните сюжетни стълбове на сезона. Предаването завърши с годеж. Мартин падна на коляно и заяви намеренията си към дамата в национален ефир. След финала на предаването двамата се опитват да продължат връзката си известно време, но това не се получава и прекратяват отношенията си.

Към днешна дата Даниела се радва на романтични жестове от друг мъж, който все още не е споделила в социалните си мрежи. А Мартин е във връзка с Йоана, бивша негова приятелка, която влезе в предаването, за да му докаже, че отношенията им са по силни от всичко.

