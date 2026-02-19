Холивудската звезда Ал Пачино притесни феновете си, след като се появи на публично място с почти неузнаваем външен вид. 85-годишният носител на „Оскар“ изглеждаше забележимо отслабнал, небръснат и с рошава коса. Той посети студио в Лос Анджелис, облечен в дълго тъмносиньо палто и шапка в същия цвят. Какво се случва с актьора?

Видяха го да стиска ледено кафе за вкъщи, телефона си и слушалки, докато се разхождаше с антуража си, изглеждайки в добро настроение.

Появата на Пачино се случва почти седмица след като той отдаде почит на покойния Робърт Дювал, с когото двамата си партнираха в „Кръстникът II“ Робърт Дювал си отиде на 95-годишна възраст. „Беше чест да работя с Робърт Дювал“, сподели актьорът ветеран за своя колега.

Рядката поява навън на Пачино предизвика и слухове, че може би е възобновил романса си с майката на двегодишния си син, Нур Алфалах. Двамата били забелязани забелязани заедно на парти в Бевърли Хилс. На частното събитие са присъствали ощ актьорите Леонардо ди Каприо, Саша Барън Коен и Кевин Костнър.

Нур Алфала е продуцент с магистърска степен по филмово производство. Неотдавна на филмовия фестивал в Сънданс беше премиерата на първия ѝ филм "Малка смърт", който изследва опиоидната криза в Америка и последиците от нея. Двамата с Ал Пачино живеят отделно, но се виждат често - Алфала живее с бебето в новата си вила и се опитва да съчетава грижите за него с професионалния си живот.

При едно от излизанията им във ВИП заведението в Западен Холивуд, фотографите не само ги заснемат, но успяват и да им зададат щекотливия въпрос дали още са заедно. Нур Алфалах отговори малко нахално, без да даде директно потвърждение.

„Заедно сме всеки ден! Кой не иска да бъде заедно с него? Той е най-готиният човек."

Преди да посрещне сина им Роман, Ал Пачино вече беше баща на три деца: Джули Мари, родена през 1989 г. и близнаците Антон Джеймс и Оливия Роуз, родени през 2001 г.

Определено изненадан от бременността на Нур Алфала, 83-годишният актьор поиска да бъде направен тест за бащинство. И резултатите бяха много ясни: Ал Пачино наистина щеше да стане баща за четвърти път. "Имам много деца. Но е наистина специално, че това се случва в този момент", каза той пред "Дейли мейл", като заяви, че е "развълнуван" от перспективата да посрещне своя малък Роман.

Според Page Six, който има достъп до документи, свързани с раздялата, съдия от Лос Анджелис е наредил на актьора да направи първоначално плащане в размер на 110 000 долара на Нур Алфала. След това той ще трябва да ѝ изплаща месечна сума в размер на 30 000 долара.

Любовните дилеми на Ал Пачино - вижте във видеото.

