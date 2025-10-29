Крис Евънс влиза в най-новата си роля - този път на баща! Звездата от "Отмъстителите" (44 г.) и съпругата му - португалската актриса Алба Баптиста (28 г.), официално са станали родители, пишат списание „Пийпъл“ и TMZ.

Малкият наследник на двойката се е родил на 24 октомври в щата Масачузетс. Това е първо дете и за двамата.

Макар че връзката им стана публична през януари 2022 г., Евънс и Баптиста държаха личния си живот далеч от прожекторите. Източник потвърди пред „Пийпъл“, че двамата са били заедно „повече от година“ още през ноември 2022 г.

Двойката се венча през септември 2023 г. в частно имение в Кейп Код, Масачузетс, разкри тогава източник. Именно по това време „Най-сексапилният мъж на 2022 г.“ според „Пийпъл“ признава, че мечтае да се установи и да създаде семейство – макар да не споменава конкретно Баптиста.

„Това е нещо, което наистина искам – съпруга, деца, семейство“, сподели Евънс.

„Ако погледнете повечето велики артисти – актьори, писатели, художници – ще видите, че не работата им е това, с което се гордеят най-много, а връзките, семействата и любовта, които са изградили и споделили“, допълни тогава той.

Източник, близък до актьора, потвърждава това желание, разкривайки, че Евънс е „взел връзката много на сериозно още от началото“, след като срещнал Алба за първи път в Европа.

„Постоянно повтаряше, че знае, че тя е единствената“, споделя източникът.

„Той отдавна беше готов да се установи. Не можеше да дочака да има семейство - просто чакаше правилното момиче", допълва той.

По време на премиерата на филма Red One през ноември 2024 г. в интервю пред Access Hollywood Евънс бе попитан дали смята, че един ден ще бъде „супергерой-баща“ - точно като героя на колегата му Дуейн Джонсън.

„Да, надявам се. Определено! Званието „баща“ е изключително вълнуващо“, отговори Евънс с усмивка.

