Коледната магия идва в сърцето на София!

На 20 декември между 11:00 и 13:00 часа, район „Средец“ Столична община и „Български пощи“ канят деца и родители на празнична среща с Дядо Коледа пред коледната елха в градинката на храм „Св. Седмочисленици“, където е и разположена специалната кутия за коледни писма на „Български пощи“, която дава възможност на децата да изпращат своите желания до Дядо Коледа.

В празничния ден Дядо Коледа ще посрещне малките автори на писмата и да ги зарадва с подаръци, осигурени с любезното съдействие на „Български пощи“.

А всеки, който иска да се снима и да запази спомени с Добрия старец, може да срещне с него и на следващия ден – 21 декември.

Организаторите очакват всички, които искат да усетят коледния дух отблизо, да се снимат с Дядо Коледа и да споделят най-светлите дни от годината заедно.

Очакваме ви на 20 декември, между 11:00–13:00 часа при елхата в градинката на храм „Св. Седмочисленици“, София.

