Преди близо година кадри от пристигането на френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон във Виетнам обиколиха света. Във видеото, заснето непосредствено преди двойката да слезе от президентския самолет в Ханой, жест на първата дама към лицето на Макрон предизвика бурни реакции в социалните мрежи и медиите, а именно така популярният вече „шамар“.

Тогава Елисейският дворец омаловажи ситуацията и я определи като „шега“ между съпрузите. Година по-късно обаче темата отново излезе на дневен ред след появата на книгата „Un couple (presque) parfait“ на журналиста от Paris Match Флориан Тардиф. Според него причината за напрежението между Макрон и съпругата му била предполагаема „платонична връзка“ чрез съобщения с иранско-френската актриса Голшифте Фарахани. Твърденията бяха разпространени от BFM TV, Voici, Madame Figaro, 20 Minutes и други френски медии.

Според Тардиф Макрон и актрисата си разменяли съобщения в продължение на месеци, а в едно от тях президентът ѝ написал: „Je vous trouve très jolie“ („Намирам Ви за много красива“). От антуража на Брижит Макрон категорично отрекоха тази версия, а самата първа дама заяви, че никога не проверява телефона на съпруга си.

Но коя всъщност е жената, чието име внезапно се оказа в центъра на международен медиен скандал?

От Техеран до Холивуд

Голшифте Фарахани е една от най-известните ирански актриси в света. Родена е на 10 юли 1983 г. в Техеран в артистично семейство - баща ѝ Бехзад Фарахани е театрален режисьор и актьор, а сестра ѝ Шагаег Фарахани също е актриса. Истинското ѝ име е Рахавард Фарахани, а „Голшифте“ е артистичен псевдоним, измислен от баща ѝ.

Още на 14 години получава първата си голяма роля във филма „The Pear Tree“ на Дариуш Мехруджуи, за която печели награда на Fajr International Film Festival в Иран.

Кариерата ѝ бързо се развива, а международната публика я забелязва след участието ѝ във филма „Body of Lies“ на Ридли Скот, където си партнира с Леонардо ди Каприо и Ръсел Кроу.

Защо напуска Иран?

След участието си в холивудската продукция Фарахани влиза в конфликт с иранските власти. Причината - появата ѝ без хиджаб във филма и международните ѝ изяви. Впоследствие актрисата напуска Иран и се установява във Франция, където продължава кариерата си.

От години тя е една от най-известните критички на режима в Техеран и активно подкрепя борбата за правата на жените в Иран. В интервюта Фарахани многократно е говорила за чувството на изгнание и за свободата като личен избор. Самата тя описва напускането на родината си като „необратимо“.

Филмите, с които става световноизвестна

Днес Голшифте Фарахани има впечатляваща международна кариера. Сред най-известните ѝ филми са:

„About Elly“

„Paterson“

„Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“

„Extraction“ и „Extraction 2“ с Крис Хемсуърт

сериалът „Invasion“

През годините актрисата работи с режисьори като Ридли Скот, Джим Джармуш, Джулия Дюкурно и Маржан Сатрапи.

Личен живот

Голшифте Фарахани рядко говори публично за личния си живот. Известно е, че е била омъжена за Амин Махдави, а по-късно и за австралиеца Кристос Дорйе Уокър. Името ѝ е свързвано и с френския актьор Луи Гарел.

В последните години актрисата живее между Париж, Ибиса и Португалия.

Как отговаря тя на спекулациите

След избухването на новата вълна от слухове около Макрон, Фарахани коментира, че подобни истории не я ядосват и че предпочита да не обръща внимание на спекулациите. В някои френски медии тя дори намеква, че подобни слухове са отражение на „липса на любов“ у хората, които ги разпространяват.