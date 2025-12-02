Зимата буквално „чука на вратата“ – а с нейното настъпване, идва и любимият на мнозина ски сезон. За съжаление, зимните спортове са скъпо удоволствие, което не е по джоба на всеки.

Но добрата новина е, че в Европа има както много скъпи, така и съвсем достъпни курорти, в които може да се отдадем на зимни приключения, без да харчим цяло състояние. Любопитно е, че част от тях се намират на територията на България.

Всъщност, не за първи път страната ни се посочва от западни медии като една от най-евтините ски дестинации. Тази година цели два курорта попадат в подобен списък - изготвен от The Telegraph.

Пампорово

От медията наблягат на факта, че ски туризмът в България е значително по-евтин в сравнение с почти всяка друга дестинация в Европа. Но за сметка на не толкова луксозни условия, каквито предлагат Алпите или Пиренеите

И уточняват, че Пампорово е курорт, подходящ за начинаещи и средно напреднали, които търсят забавление на добра цена. Не пропускат да изтъкнат и „великолепната“ природа, близостта с Гърция, както и пистите с дължина от 30 км.

Снимка: iStock

Банско

Най-известният български курорт е насочен основно към средно напреднали скиори, които търсят бюджетна дестинация с достатъчно писти и достъпни ресторанти.

Набляга се на факта, че Банско има най-модерната лифтова система в страната и впечатляваща околна среда. По отношение на пистите има какво да се желае, но при достатъчно сняг има добри възможности за фрийрайд (или свободно каране) с местен водач.

Останалите европейски дестинации, които са посочени като достъпни откъм цени и комфорт са:

Вожани, Франция

Отличен пример за бюджетно селище, свързано с голяма ски зона – с 250 км писти и 69 лифт. Комбинацията предлага едно от най-добрите ски изживявани в страната.

Снимка: iStock

Ясна, Словакия

Най-голямата и ски зона във Словакия, предлагаща най-добрите и сложни писти в Източна Европа – 40 км писти и огромна зона за свободно каране.

Мадезимо, Италия

Това привлекателно старо село е разположено над езерото Комо, на около два часа път с кола от Милано.

Теренът е най-подходящ за средно напреднали, които търсят малък курорт с много италиански чар и няколко добри ресторанта и барове.

Снимка: iStock

Пал Аринсал, Андора

Вторият по големина курорт в страната. Но първенец по ниски цени.

Пистите сa подходящи за начинаещи, както и за почитатели на ски спорта на средно ниво.

А как изглежда един ски курорт без сняг - вижте във видеото:

