Ако си вече на 18 години или предстои да ги навършиш най-късно в изборния ден - честито! Защото ще може да упражниш правото си на глас на предстоящите парламентарни избори в България на 19 април 2026 г.

За разлика от някои други държави в ЕС, у нас все още не е въведено гласуване от 16-годишна възраст - минималната възраст за гласуване в България е 18 години, гласи информацията в сайта на Централната избирателна комисия.

Активно избирателно право

Българските граждани, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа (референдуми). Има известни разлики в условията за активно избирателно право в различните видове избори. Нека видим как стоят те при...

Гласуване на избори за народни представители (парламентарни избори)

Може да гласувате на избори за народни представители ако сте български гражданин, навършил сте 18 години към изборния ден, не сте поставен под запрещение и не изтърпявате наказание лишаване от свобода.

А сега нека си припомним ключовите условия за активно избирателно право:

Възраст: навършени 18 години.

Гражданство: българско.

Дееспособност: да не са под запрещение.

Свобода: да не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Вижте повече информация в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) предлага повече за активното избирателно право.

Снимка: iStock (Архив)

Ще гласувате за пръв път? Няма повод за притеснение - имаме 10 неща, които трябва да знаеш, ако гласуваш на 19 април за първи път:

Кога и как се гласува?

Дата: 19 април 2026 г.

Начало: 7:00 часа

Край: 20:00 часа

"Избори за начинаещи" - поредица с основни понятия и обяснения за тези, които тази година ще гласуват за първи път.