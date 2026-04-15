Честито! Вече си на 18+ и официално притежаваш суперсила, която... най-вероятно ще използваш в училище или в местната детска градина. Защо там ли? Защото обикновено там са разположени изборните секции.

Ако се чувстваш по-объркан от софтуерен ъпдейт на Windows, спокойно. Ето 10 неща, които трябва да знаеш, ако тази година гласуваш за първи път

Секцията ти не е в Метавселената

Трябва физически да отидеш до конкретно място - обикновено училището, от което си бягал от часовете по физическо. Не става през приложение, не става с гласово съобщение и определено не става през линк в био. Провери къде си в сайта на ГРАО, за да не се озовеш в грешния квартал.

Личната карта е твоят VIP пропуск

Без нея си просто случаен човек, който иска да влезе в сградата в неделя. Ако е изтекла – провери правилата, понякога пускат с удостоверение, но най-добре е да не си в expired режим. И не, снимка на картата в телефона не важи, колкото и добре да изглеждаш на нея.

„Тъмната стаичка“ не е за селфита

Това е мястото, където се случва магията на изборите. Там си сам със съвестта си и една химикалка или машина. Не е добра идея да извадиш телефона си, за да снимаш бюлетината за стори с надпис „Vibes“.

Химикалът трябва да е СИН

Ако си носиш собствен „щастлив“ химикал, който пише в розово, неоново или черно – прибери го. Правилата са строги: само синьо. Всичко останало прави гласа ти invalid и отиваш директно в графата „Грешка в системата“.

Хикс или Птичка – ти избираш

В квадратчето трябва да сложиш X или V. Не рисувай малки човечета, не пиши името на любимия си изпълнител и не оставяй телефонния си номер. Бъди минималист.

Машината не хапе

Ако избереш да гласуваш с машина, тя е малко като голям таблет от 2015-а. Следваш инструкциите, цъкаш по екрана и накрая тя ти „изплюва“ разписка. Не забравяй да пуснеш тази разписка в урната, иначе гласът ти просто ще си виси в облака.

Преференциите: Избери си любимец

Освен за партия, можеш да гласуваш и за конкретен човек от списъка - това са кръгчетата вдясно. Ако имаш приятел на братовчед ти, който е в листата – това е твоят шанс да го „бъстнеш“. Ако не знаеш за кого – просто остави кръгчетата празни.

"Не подкрепям никого" е легитимен протест

Ако целият политически пейзаж ти изглежда като чист криндж, имаш опция „Не подкрепям никого“. Това е начинът да кажеш: „Тук съм, активен съм, но никой от вас не минава Vibe Check-а“. По-добре е, отколкото да си стоиш вкъщи и да скролваш.

Сгъването на бюлетината е изкуство

Трябва да я сгънеш така, че никой да не вижда за кого си гласувал, но и да може да ти сложат втори печат отвън. Не я прави на самолетче и не я мачкай на топка. Просто... нормално сгъване.

Вече си си мръднал пръста

Когато излезеш, можеш гордо да кажеш, че си участвал в „софтуерната актуализация“ на държавата. Вече имаш право официално да се оплакваш от всичко през следващите 4 години, защото си си мръднал пръста.

Сега отивай, гласувай и след това тичай в парка.