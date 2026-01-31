На 31 януари, една от най-обичаните поп-фолк певици у нас – Ивана – празнува своя рожден ден! Изпълнителката на емблематичната песен "Шампанско и сълзи" навършва 57 години. Тя е кълбо от енергия, професионализъм и женственост. Музиката и владее сърцата на публиката дълги години, тя е певицата на народа!

Музиката ѝ владее сърцата на публиката вече десетилетия. Песните ѝ са част от празници, радости и разочарования. Затова и неслучайно феновете я наричат „певицата на народа“.

Малцина знаят, че Ивана е артистичен псевдоним, а истинското ѝ име е Ваня Калудова. С репертоар, който обединява няколко поколения слушатели, тя отдавна е сред най-разпознаваемите имена в попфолка.

Малко селед като часовникът удари 00 ч. на 31 януари нейният екип споделиха своите топли пожелания и искрени благодарности.

"Днес празнуваме не просто рожден ден. Днес празнуваме явление. Глас, който грабва от раз и остава завинаги в душата. Присъствие, което е невъзможно да се имитира и да се сравни с нечие друго. Емоция, която не минава и става все по-силна", написаха отчасти те в нейния личен Instagram профил.

Певицата е споделяла, че възприема рождения си ден като личен момент, а не като повод за шумно парти. За нея това е време за равносметка.

Музикален път

Музиката винаги е била естествена част от живота ѝ. Ивана израства в семейство на музиканти, като баща ѝ е акордеонист – именно с него тя често свири по черноморските курорти, още преди голямата сцена да стане част от ежедневието ѝ.

Първият ѝ значим пробив идва с песента „100 патрона“ – парче, което бързо се превръща в класика за жанра и остава сред най-разпознаваемите ѝ хитове и до днес.

Снимка: Instagram.com/ivana_music_bulgaria/

Оттогава Ивана не спира да радва публиката с нови песни, концерти и срещи на живо – онези моменти, в които връзката между артист и публика е най-истинска.

Поп-фолк звездата живее в Пловдив и не крие, че обича нормалния, спокоен живот. Тя пазарува сама, разхожда се из града и не се притеснява, ако я видят по дънки и без грим.

Снимка: bTV Media Group

"Винаги мога да сложа тъмни очила и нещо на главата, но кому е нужно. Не искам да се крия. Това съм аз, хубаво ми е да ме разпознават" – разказа певицата в интервю за "Тази събота и неделя" на имения си ден през 2023 г.

Според нея щастието е път, а не е крайна точка.

Ивана определя себе си като човек, който обича на импровизира. Обича да прави нещата в последната секунда. Това я води напред и така успява в нещата, с които се занимава.

