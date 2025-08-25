Драгана Миркович – символ на музика и успех. Тя е звезда, чийто светлина свети ярко и се превръща във вдъхновение за поколения. Но зад блясъка и успеха се крие история, която малцина знаят - тиха, лична болка, която легендата на сръбската музика носи със себе си през целия си живот.

В едно от най-искрените си интервюта досега, Драгана споделя, че най-голямата ѝ несбъдната мечта е била да стане майка за трети път. След като ражда две деца и се отдава на семейство и кариера, тя вярва, че има време и за още едно. Но все пак, времето оставя своя отпечатък и с годините много неща се променят.

„Мислех, че съм млада, чувствах се млада. Всички ми казваха, че изглеждам страхотно за възрастта си. Убедих се, че мога да изчакам. И когато реших, че съм готова да даря нов живот, беше вече късно“, споделя певицата. „Биологичният ми часовник вече беше изтекъл. Това е единственото нещо, което не успях да постигна.“ – добавя трогателно тя.

След този етап от живота си, певицата преминава през труден емоционален период. Тъгата обаче не я сломява. Вместо това, талантливата Драгана намира утеха и сила в семейството си и най-вече в децата си. Тя вярва, че ще бъде щастлива баба, когато настъпи този момент. „Много страдах известно време, но вече не. Имам две прекрасни деца и вярвам, че един ден ще се радвам на техните деца. Това ще бъде моето трето дете. Вярвам в този кръговрат на живота.“ – категорична е певицата.

Драгана споделя още, че насърчава децата си да не бързат с брака и родителството. Според нея всеки трябва да изживее младостта си и да открие себе си, преди да поеме отговорността на семейството. „Нека се забавляват, нека живеят пълноценно. Бракът трябва да дойде в точния момент, когато човек е готов.“ - убедена е Миркович.

