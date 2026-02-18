На 18 февруари 2026 г. Ирина Щонова бе номинирана за служебен министър на икономиката и индустрията в кабинета, представен от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров. Допреди това тя заемаше поста на заместник-министър на икономиката и индустрията в редовното правителство на Николай Денков.

Новината за номинацията ѝ за служебен министър на икономиката и индустрията не е единственото, което привлича внимание към името ѝ. Както в професионалният ѝ път, така и във визията ѝ, има излъчване на увереност. Модните ѝ избори подсказват не само професионализъм, но и женственост. Вижте какво внушават те.

От САЩ до София

Щонова е родена с око за бизнес и стратегии. Тя има бакалавърска степен по икономика от St. Olaf College (САЩ), магистратура по бизнес администрация от Stanford University и дори PhD по икономика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Такова академично портфолио рядко се среща дори сред най-опитните експерти в страната.

Преди да се присъедини към българската администрация, Ирина натрупва впечатляващ корпоративен опит зад океана. Тя е била вицепрезидент по маркетинг и стратегии в AT&T, а също така и директор по обслужване на клиенти в DirecTV, където е ръководила екипи, обслужващи милиони абонати. Опитът ѝ включва и работа в консултантската компания McKinsey & Company.

В ролята на заместник‑министър

През 2022 г. Щонова заема позицията заместник‑министър на икономиката и индустрията, където участва активно в инвестиционни проекти, HR форуми и инициативи за развитие на технологичния сектор. Тя е сред хората, които откриват големи инвестиционни линии в България и подкрепят развитието на младите специалисти чрез събития и форуми.

Професионална отдаденост пред обществеността

Щонова умело съчетава международен опит с национално въздействие, без да излага личния си живот на публичната сцена. В профилите ѝ в социалните мрежи липсва информация за хобитата ѝ, семейно положение или любопитни подробности за нея извън професионалната сфера.

Снимка: Министерство на икономиката

Модни избори

Ирина Щонова най-често се появява в професионални, делови среди - на конференции, в кабинета си или на официални събития. Облеклото ѝ е предполага да е класическо, но с фин, женствен привкус. Тя залага на:

Костюми и сака в тъмни тонове - черно или тъмносиво - е избор, който говори за сериозност и професионализъм.

- черно или тъмносиво - е избор, който говори за сериозност и професионализъм. Под сакото често носи бяла или светла риза или блуза , което създава контраст и професионален вид.

, което създава контраст и професионален вид. Класическата линия на облеклото (без прекалено дръзки детайли) ѝ придава изчистена, елегантна и стабилна визия, която е подходяща за хора, които често са пред публика или в ролята на лидери.

Изглежда тя залага на минимализъм – без много аксесоари, които да отклоняват вниманието от нейното присъствие и думите ѝ.

Косата ѝ често е пусната и права, носи я свободно, което допълнително допринася за непринудена, но сигурна визия - стил, който често се среща при жени, които искат да съчетават женственост и професионализъм.

Тя не носи силно натрапчив грим, което намеква още повече за увереност.

Какво внушава стилът ѝ?

Ирина Щонова представя образ на жена, която приема ролята си сериозно и държи на професионалното си присъствие:

Авторитет и компетентност – чрез класическия костюм и минималистичния стил.

– чрез класическия костюм и минималистичния стил. Уравновесеност – без „крещящи“ елементи - това подсказва за спойствие и професионализъм.

– без „крещящи“ елементи - това подсказва за спойствие и професионализъм. Не се забелязват модни експерименти или ярки аксесоари, което може да се тълкува като избор да бъде възприемана преди всичко като експерт и сигурна в себе си и собствените си избори.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER