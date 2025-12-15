20 декември бележи началото на дългата верига от коледни празници. Това е Игнажден, като централно място на този празник заема поверието за „полазника“ или първия гост, който ще прекрачи прага на дома ви.

Вярва се, че какъвто е този човек, такава ще бъде и цялата предстояща година за семейството – добра, лоша, богата или бедна. Какво знаят и вярват българите?

Игнажден – важно е кой ще влезе пръв в дома ви

За да разберем колко силно е живо това поверие направихме седмичната анкета на тази тема. Попитахме българите знаят ли това поверие и има ли истина в него?

  • „Абсолютно не!“
  • „Хората от моето поколение сме натъпкани със суеверия.“
  • „Даже си поръчвам кой да бъде първи човек.“
  • „Аз съм управител на бар – никой мой ден не е положителен.“

Какво трябва да знаем за Игнажден?

Игнажден, или още известен като Игнатовден, е изпълнен с още множество ритуали и забрани, които имат за цел да осигурят здраве, плодородие и благоденствие през новата година:

  • Счита се за лош късмет на този ден да се изнася нещо от къщата (особено огън, сол, или семена), за да не излезе и берекетът.
  • Нищо не трябва да се дава назаем – нито пари, нито вещи, тъй като се вярва, че това ще донесе загуби на семейството през годината.
  • Според поверие, бременните жени не трябва да работят на Игнажден, за да не родят „недоносени“ или „бели“ деца.
  • Смята се, че на Игнажден трябва да има запален огън и да не се изхвърля пепелта, тъй като това пази дома от зли сили.

Вижте в какво точно вярват българите ето тук:

