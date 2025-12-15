20 декември бележи началото на дългата верига от коледни празници. Това е Игнажден, като централно място на този празник заема поверието за „полазника“ или първия гост, който ще прекрачи прага на дома ви.

Вярва се, че какъвто е този човек, такава ще бъде и цялата предстояща година за семейството – добра, лоша, богата или бедна. Какво знаят и вярват българите?

За да разберем колко силно е живо това поверие направихме седмичната анкета на тази тема. Попитахме българите знаят ли това поверие и има ли истина в него?

„Абсолютно не!“

„Хората от моето поколение сме натъпкани със суеверия.“

„Даже си поръчвам кой да бъде първи човек.“

„Аз съм управител на бар – никой мой ден не е положителен.“

Какво трябва да знаем за Игнажден?

Игнажден, или още известен като Игнатовден, е изпълнен с още множество ритуали и забрани, които имат за цел да осигурят здраве, плодородие и благоденствие през новата година:

Счита се за лош късмет на този ден да се изнася нещо от къщата (особено огън, сол, или семена), за да не излезе и берекетът.

Нищо не трябва да се дава назаем – нито пари, нито вещи, тъй като се вярва, че това ще донесе загуби на семейството през годината.

Според поверие, бременните жени не трябва да работят на Игнажден, за да не родят „недоносени“ или „бели“ деца.

Смята се, че на Игнажден трябва да има запален огън и да не се изхвърля пепелта, тъй като това пази дома от зли сили.

Вижте в какво точно вярват българите ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK