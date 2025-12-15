20 декември бележи началото на дългата верига от коледни празници. Това е Игнажден, като централно място на този празник заема поверието за „полазника“ или първия гост, който ще прекрачи прага на дома ви.
Вярва се, че какъвто е този човек, такава ще бъде и цялата предстояща година за семейството – добра, лоша, богата или бедна. Какво знаят и вярват българите?
За да разберем колко силно е живо това поверие направихме седмичната анкета на тази тема. Попитахме българите знаят ли това поверие и има ли истина в него?
- „Абсолютно не!“
- „Хората от моето поколение сме натъпкани със суеверия.“
- „Даже си поръчвам кой да бъде първи човек.“
- „Аз съм управител на бар – никой мой ден не е положителен.“
Какво трябва да знаем за Игнажден?
Игнажден, или още известен като Игнатовден, е изпълнен с още множество ритуали и забрани, които имат за цел да осигурят здраве, плодородие и благоденствие през новата година:
- Счита се за лош късмет на този ден да се изнася нещо от къщата (особено огън, сол, или семена), за да не излезе и берекетът.
- Нищо не трябва да се дава назаем – нито пари, нито вещи, тъй като се вярва, че това ще донесе загуби на семейството през годината.
- Според поверие, бременните жени не трябва да работят на Игнажден, за да не родят „недоносени“ или „бели“ деца.
- Смята се, че на Игнажден трябва да има запален огън и да не се изхвърля пепелта, тъй като това пази дома от зли сили.
Вижте в какво точно вярват българите ето тук:
