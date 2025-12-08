8 декември – за едни е още един зимен ден, но за хиляди млади хора в България това е най-дългоочакваният и най-шумен празник в календара. Студентският празник е синоним на пътешествия, купони до зори и незабравими спомени! Но дали знаете откъде идва традицията студентите да празнуват точно на тази дата?
Историята на празника на студентите
Историята на Студентския празник започва още през 1902 година, когато той възниква като патронен празник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Първоначално празникът се е отбелязвал на 25 ноември – денят на Свети Климент Охридски, който е патрон на Софийския университет и покровител на българското висше образование.
Как се стига до 8 декември?
Ключовият момент е през 1916 г., след като България преминава от Юлианския към Григорианския календар (на 31 март 1916 г.), датата на празника се измества с точно 13 дни напред. Така 25 ноември по стар стил става 8 декември по нов стил, и тази дата остава завинаги свързана със студентския празник.
След 1944 г. празнуването на 8 декември е заменено със 17 ноември – Международен ден на студентите, но през 1962 г. – 8 декември е възстановен като традиционен неучебен ден в България, сочи BTA.
Къде купонясват студентите?
Традицията повелява 8 декември да е ден, посветен на групови ваканции и излизане извън лекционните зали и общежитията.
В този ден младежите се организират за пътешествия из зимните курорти на страната. Банско, Боровец, Пампорово и Велинград остават най-предпочитаните дестинации, предлагащи комбинация от забавления, красива природа и, разбира се, многобройни нощни клубове.
Още през 80-те години на миналия век на този ден има студенти, търсещи купона. Днес изборът от нощни клубове, хотели и вили е в пъти по-голям, а зимните курорти продължават да държат първенството в класацията.
Коя песен ви напомня за студенските години?
В седмичната анкета на Ladyzone ви питаме точно това. А ето и песните, които винаги ви напомнят за най-веселите и безгрижни години.
Честит празник на всички настоящи и бивши студенти! Нека 8 декември донесе само незабравими моменти и спомени, достойни за разказване!
