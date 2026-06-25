Един човек в Льоне, Германия, променя нещата със своето стадо „гей овце“. Неправителствената организация Rainbow Wool е основана през 2023 г. от Майкъл Щюке - фермер, който се занимава с овцевъдство от 1995 г. Идвайки от аграрен фон, 52-годишният Щюке е бил насърчен от своята приятелка Надиa Лейтес, която работи в сферата на реклмата и е интервюирала Щюке за „Пийпъл“.

Лейтес казва, че след като научила за разпространението на хомосексуалността при овцете, попитала какво се случва с мъжките овце, които отказват да се чифтосват с женски. Тъй като един коч, който не се чифтосва с овца, не е „печеливш“, както го описва Щюке, той обяснява пред американското издание, че „те се изпращат за клане“.

Смята се, че около 8% от кочовете проявяват изключително хомосексуално поведение. Като човек от Русия, където все още е незаконно да си гей, 39-годишната Лейтес казва, че е била възмутена и в крайна сметка предлага на Щюке идеята, която се превръща в Rainbow Wool. Оттам нататък той я описва като „страстен проект“, подкрепян от него, Лейтес и съпруга ѝ Йохан, когото той среща почти две десетилетия по-рано, през 2005 г.

За да създадат стадото от „гей овце“, Щюке отправя призив към други фермери и „хоби развъдчици“, като заявява, че ще приема всички кочове, които са били предвидени за клане, защото не се чифтосват с овце.

„Когато започнахме, имаше много поляризирани реакции“, признава той. „Някои хора казваха, че сме луди. Какво се случва? Но постепенно хората разбраха, че сме честни и не фалшифицираме нищо, защото всяко животно, което идва във фермата ми, трябва да премине тест.“

За да се уверят, че приетите овце наистина са хомосексуални, кочовете, за които се предполага, че са гей, се поставят в заграждение с овце по време на „разгонения сезон“. Ако кочът откаже да се чифтосва, това е „ясен знак, че не се интересува“.

„Тогава го поставяме в нашето стадо и след това започва доста активност, ако разбирате какво имам предвид“, казва той. „Случва се буквално в рамките на минути.“

Оттам Щюке и Йохан продължават да увеличават стадото постепенно. През 2025 г. организацията получава международно внимание, когато са потърсени от Grindr за възможно сътрудничество.

Като женен мъж във ферма в Германия, Щюке признава, че не е бил запознат с популярното приложение за запознанства. Затова, за да научи повече, той си прави профил и започва да разговаря с хора от своя „приятелски кръг“ в приложението.

„Започнах да разбирам каква е силата на платформата - как тя свързва ЛГБТ хората по целия свят, включително и в страни, където е незаконно да си гей“, обяснява той, като казва, че това му е помогнало да разбере обхвата ѝ „и колко осведоменост можем да създадем заедно“.

Чрез сътрудничеството между Rainbow Wool и Grindr е организирано модно шоу в Ню Йорк през ноември 2025 г. с колекция от 37 уникални плетива, изработени от прежда, изпредена от вълната на овцете от фермата на Щюке. Цялата колекция е проектирана от Майкъл Шмид - дизайнер на облекло, бижута и интериор, който е стилизирал и звезди като Мадона, Шер и Хейли Бийбър.

„И не познавам никого, на когото да съм разказал историята и който веднага да не се е заинтересувал и да не е поискал да знае какво се случва с тези овце - как се грижат за тях и дали са добре“, казва Шмид пред „Пийпъл“. „И така веднага се включих. Беше твърде добър проект, за да го откажа.“

Самият той, като „страстен плетач“, казва, че проектът му е бил представен в момент, когато вече е обмислял идея за колекция плетива.

„Има толкова малко възможности в този свят да се почувстваш добре в даден проект или да се свържеш емоционално с хората, докато създаваш нещо“, казва той. „Това веднага резонира с мен като гей мъж, но също така е символ на много неща, които се случват в света и начина, по който се грижим или не се грижим за тези, които имат нужда от подкрепа.“

В подготовка за колекцията Шмид посещава фермата на Щюке, където се запознава с овцете.

„Мястото е идилично - в пасторалната провинция на Германия, толкова красиво, зелено и живописно. Те живеят прекрасен живот. Беше наистина трогателно“, добавя той.

Шмид казва, че е искал колекцията да бъде „незабравима“, подчертавайки, че идеята зад нея „говори за по-големите проблеми на ЛГБТ+ общността“, като същевременно е „секси“, „практична“ и „необичайна и впечатляваща“.

„Никой не знаеше какво да очаква“, казва изпълнителният директор на Grindr Джордж Арисън за модното шоу в Ню Йорк. „За мен е логично, че има гейове навсякъде. Но никога не съм мислил за гей овце, преди това събитие.“

Той допълва, че чрез различни форми могат да се поставят теми за човешките права: „Това е много добър начин да се направи… вижте тези момчета. Те са толкова привлекателни. Но това те кара да се замислиш, че в 64 държави по света все още е незаконно да си гей.“

За съжаление Щюке не успява да присъства на шоуто в Ню Йорк. Преди началото на проекта, съпругът му Йохан е диагностициран с рак през 2021 г. На 4 януари 2026 г. той умира.

„Йохан беше сърцето на този проект“, казва Лейтес. „Това беше наш общ проект - и на тримата. Преди да почине, той каза, че проектът трябва да продължи, фермата трябва да продължи, защото е много важен и носи силно послание в един свят, изпълнен с враждебност и нарастващи анти-ЛГБТ наративи.“

Като неправителствена организация, всички печалби от Rainbow Wool отиват към LSVD+, най-голямата неправителствена организация в Германия, която защитава ЛГБТ+ хората. Благодарение на сътрудничеството, Щюке и Лейтес казват, че са успели да постигнат много повече.

„Успяхме да спасим почти 2000 души от страни, където е забранено да си гей - където хората попадат в затвори или дори са осъждани на смърт“, казва Щюке. „С парите от проекта успяхме да ги доведем в безопасност в Европа.“

Шмид в момента съхранява колекцията, като някои от дрехите ще бъдат продадени на търг, за да се подкрепят допълнително Щюке и LSVD+. Той добавя, че част от моделите ще бъдат произведени, а част от приходите ще отиват за Rainbow Wool.

„Изумително е, че всичко това започва от един човек - и как действията на един човек отекват по света“, казва той. „Показва, че често имаме силата да променим нещо, ако се изправим и насочим вниманието към практика или проблем, който трябва да бъде преосмислен.“

„В крайна сметка, това, което ме интересуваше най-много, беше да се опровергае идеята, че хомосексуалността е избор“, казва той. „Това показва точно обратното - ако съществува в животинското царство по наблюдаем и научно доказуем начин, тогава аргументът, че е избор, отпада. Овцете не избират да бъдат гей или хетеросексуални - те просто са.“