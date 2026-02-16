Актьорът Евгени Будинов и неговата половинка Поля си казаха „Да“ в Банкя, а свидетели на сватбата станаха Сашо и Ивелина Кадиеви, които имаха възможност първи да поздравят младото семейство.

Първи сред присъстващите бе и кметът на район Банкя – Рангел Марков, който имаше честта официално да обяви младото семейство и брака за сключени.

Гражданският брак бе сключен в тесен кръг. Младоженката бе облечена в традиционна бяла рокля с дантела, нежен силует, който подчертава талията и се разкроява надолу и с V-образно деколте. Младоженецът бе заложил на бяла риза и костюм на райе в тъмносиньо.

Историята на Евгени и Поля

Историята на Евгени и Поля започва с „любов от пръв поглед“. Срещат се по време на командировка извън София. Запознават се на рецепцията в хотела, в който и двамата са отседнали. Тя му прави голямо впечатление и той решава да й пише в социалните мрежи, говорят си, след което се срещат.

„Беше любов от пръв поглед, още от първото виждане, аз онемях и оглупях“, признава 44-годишният актьор в предаването „Животът по действителен случай“.

Преди по-малко от година, през април, 2025 г., Будинов обяви годежа си с Поля Виткова, която е завършила Медицинския университет със специалност управление на клинични изпитвания. Двамата показаха диамантения пръстен, с който актьорът е предложил брак.

„Сгодих се, не издържах“, коментира актьорът в интервю от май 2025 година, разказвайки, че Поля се е разплакала и моментът с предложението е бил много емоционален и за двамата.

Развод и 2 деца

Преди това Евгени е женен за Мариела Будинова, с която има 2 деца – дъщеря Бела, която е на 6 години и син Алекс – на 12 години.

„Разделихме се преди доста време с бившата ми съпруга, после се разведохме и след това аз срещнах едно момиче, в което много се влюбих и тя е много специална за мен. Стана така че докато дойде развода, тя също направи много жертви за нашата любов“, разказа още Будинов.

Будинов коментира още, че с бившата му съпруга са в много добри отношения след раздялата. Преди това обаче се събирали и разделяли и нещата не се получавали. Това била и причината да вземат решение за развод.

„Ние с Мариела сме в прекрасни отношения, тя се познава с моята годеница Поля, заедно си гледаме децата и въпреки че много пътувам, гледам да прекарвам всяка свободна минута с тях“, допълва актьорът.

„Аз смятам, че се разделихме с майка им е по-добре за децата. Искам те да виждат какво е любов, когато двама души се обичат - как се държат един с друг, как се прегръщат".

