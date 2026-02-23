Джони Деп е позволил на покойния актьор Ерик Дейн да живее „без наем в един от домовете му в Лос Анджелис“, докато се опитва да облекчи финансовите си проблеми в месеците преди смъртта си.

Звездата от „Анатомията на Грей“, който страдаше от амиотрофична латерална склероза, почина на 53-годишна възраст. Тъжната вест бе съобщена от семейството му в официално изявление.

Джони Деп се е опитал да помогне за подобряване на финансовото състояние, като според източник на „Дейли мейл“ звездата от „Карибски пирати“ и Дейн са се запознали чрез общи приятели преди няколко години. Научил за диагнозата на Дейн, Деп веднага решил да му предостави всякаква финансова помощ, за да може актьорът да се съсредоточи върху битката с болестта.

Така се е стигнало до предложението на Деп - Дейн да живее безплатно в един от неговите домове в Лос Анджелис, като му казал да плаща какъвто наем може - или ако няма възможност, да не плаща нищо.

„Ерик [имаше] един проблем по-малко, за който да се тревожи“, съобщава източник пред изданието.

„Той живееше на практика без наем в една от къщите, които Джони притежава над Сънсет Стрип. Каза на Ерик да плаща каквото може или може да живее там и без наем.“

Снимка: Getty Images

„Джони искаше да направи каквото може, за да облекчи финансовото бреме“, допълва източникът.

Припомняме, че Ерик Дейн почина на 19 февруари на 53-годишна възраст. През април 2025 г. актьорът беше диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС), нелечимо заболяване на централната нервна система, което води до мускулна атрофия и парализа на крайниците.

Малко преди смъртта си Дейн загубил способността си да говори, разкри колегата му Патрик Демпси.

Снимка: Getty Images

Вижте повече за Ерик Дейн в следващото видео:

