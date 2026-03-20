Починал Чък Норис - легендарен американски киноактьор и шампион по източни бойни изкуства. По-рано през деня легендарният актьор бе приет в болница в Хавай със здравословен проблем. Той беше баща на 5 деца и дядо на 13 внуци.

Чък Норис, звездата на бойните изкуства, който си извоюва място в Холивуд с участия в екшън филми през 80-те години на миналия век, навърши 86 години на 10 март и отбеляза повода с публикация в социалните мрежи. „Аз не остарявам. Преминавам на по-високо ниво“, написа той към видео в Инстаграм, което показва как се боксира с партньор. От 1989 г. Чък Норис има звезда на Холивудската алея на славата. Той е от поколението артисти, които въплъщават типичния филмов екшън герой, също като Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер, Долф Лундгрен, Уесли Снайпс, Чарлс Бронсън, Жан-Клод Ван Дам, Стивън Сегал и Брус Уилис.

Норис се жени за първата си съпруга Даян Холичек (1941–2025) през 1958 г. в Торънс, Калифорния. Тогава той е на 18 години, а тя - на 17, като и двамата са съученици в гимназията „Норт“ в Торънс.

През 1962 г. се ражда тяхното първо дете – момче на име Майк.

Следва вторият син, Ерик, роден от жена му през 1965 г.

След 30 години брак Норис и Холечек се развеждат – през 1988 г. и окончателно финализират развода си през 1989 г.

Дъщеря му Дина се ражда от извънбрачна връзка - през 1962 г. от жена, за която Норис не е женен.

На 22 септември 2004 г. Норис споделя в телевизионно шоу, че дъщеря му Дина е резултат от извънбрачна връзка. Не я е виждал, докато тя става на 26 години, въпреки че тя научава че Норис ѝ е баща, когато е на 16 години.

Докато се намира в Калифорния по време на службата си във Военновъздушните сили на Съединените щати, той започва да се среща с жена на име Йохана, без да разкрива, че е женен за Холiчек. Норис и Дина се срещат за първи път през 1990 г. и той публично я признава през 2004 г. в мемоарите си „Against All Odds: My Story“.

През ноември 1998 г. се жени за бившия модел Джена О'Кели, която е родена през 1963 г. и е 23 години по-млада от Норис.

Те се запознават през 1997 г., докато Норис е на среща с друга жена.

Към този момент О'Кели вече има две деца от предишен брак.

Заедно с Норис стават родители на близнаци през 2001 г., след като ражда - Дакота Алан Норис (момче) и Данилий Кели Норис (момиче).

Открит християнин, Чък Норис е автор на няколко книги на тема християнство. Също така е участвал в няколко ТВ реклами за подкрепа на изучаването и проповядването на Библията в обществените училища, в допълнение към усилията за борбата за намаляването на употребата на наркотици. Норис работи и в борда на директорите на NCBCPS – организация, подкрепяща и популяризираща използването на Библията в обществените училища.

Чък Норис има 13 внуци към март 2026 г. Приживе той поддържа близки отношения с тях, като често публикува в социалните медии за техните спортни постижения и лични постижения.

