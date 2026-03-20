Чък Норис загуби битка. Трудно е за вярване, но последната, която води, беше тази за живота си. Споделяме няколко малко известни любопитни факта за звездата от филмите „Октагон“ (1980), „Око за око“ (1981) и „Самотният Вълк Маккуейд“.
Служил е в Южна Корея
Чат от военната му служба е пребиваването му в Южна Корея. Чък Норис е служил там като въздушен полицай.
Той не се казва Чък
Роден е като Карлос Рей Норис. Прякорът „Чък“ получава по време на службата си във Военновъздушните сили на САЩ в Южна Корея. Именно там той започва да се занимава с бойни изкуства, за да запълни свободното си време.
Загубил е първите си карате мачове
Трудно е за вярване, но в началото на кариерата си Чък не е бил непобедим. Той губи първите си няколко турнира. Въпреки това, след 1968 г. става почти непобедим, печелейки титлата Световен шампион по карате в средна категория шест поредни години.
Брус Лий е бил негов близък приятел
Двамата се запознават на демонстрация по бойни изкуства и започват да тренират заедно. Култовата им битка в Колизеума във филма „Пътят на дракона“ (1972) се смята за една от най-добрите екшън сцени в историята на киното. Любопитното е, че Брус Лий лично е поканил Чък за ролята.
Създал е собствено бойно изкуство
Чък Норис не се задоволява само с черните колани в карате, таекуондо и джудо. Той създава своя собствена система, наречена Chun Kuk Do („Универсалният път“). Тя е базирана на традиционните бойни изкуства, но включва и личен кодекс на честта и етиката.
Стийв Маккуин го тласка към киното
След като се оттегля от състезанията, Чък отваря верига от карате училища. Един от неговите ученици е легендарният актьор Стийв Маккуин. Именно Маккуин забелязва харизмата му и го убеждава, че има бъдеще в Холивуд.
Благотворителност
Основател е на фондацията Kickstart Kids, която помага на ученици чрез бойни изкуства.
Знаете ли, че Чък Норис всъщност много харесва смешките и вицовете за Чък Норис. Те се появяват за първи път в Щатите. Феновете ги измислят и разпространяват, защото всъщност са изключително много впечатление от неговата сила и издръжливост. Всички смешки за него в този период са създадени с изключително уважение към актьора. Той самият също ги харесва и често разказва вицове за себе си.
Любимият му е: „Искаха да добавят лицето на Чък Норис към планината Ръшмор, но гранитът не беше достатъчно твърд за брадата му.“
