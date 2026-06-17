Актьорската двойка Бойко Кръстанов и Лидия Василева продължава да пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Двамата рядко споделят общи кадри в социалните мрежи, а откакто станаха родители за първи път през февруари тази година, феновете им следят с още по-голям интерес всяка тяхна семейна публикация.

Няколко снимки в профила в Инстаграм на Лидия Василева обаче предизвикаха голям интерес. На тях за първи път се вижда бебето ѝ от Бойко Кръстанов, което днес е на 5 месеца. Макар двамата все още да не са разкрили официално името и пола на първото си дете, по розовия цвят на дрешката и десена с ягодки мнозина предполагат, че то е момиченце.

Снимка: Инстаграм

По всичко личи, че бебето на актьорската двойка вече е направило първи стъпки към артистичния свят на своите родители — макар и засега само като малък посетител на арт галерия в Пловдив. Именно там са направени милите кадри, на които детето е гушнато в мама Лидия.

Снимка: Инстаграм

Бойко Кръстанов, който е познат с участието си в сериала "Съни бийч", стана баща за първи път през февруари тази година. Тогава половинката му, която също е актриса, сподели мил кадър на бебешки крачета, обути с чорапки с надписи „обичам мама“ и „обичам татко“. И тогава двамата запазиха дискретност и не разкриха нито пола, нито името на детето.

Лидия Василева е родом от Пловдив. Преди да се насочи към актьорството, тя се занимава с художествена гимнастика от 5-годишна възраст, има спечелени медали и е била част от националния отбор на България, където е била и капитан. По-късно се преориентира към сцената и завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Пламен Марков.

Снимка: Инстаграм

Двамата актьори се запознават покрай общата си професия и имат сходни интереси, сред които са пътуванията. Разликата във възрастта между тях е 15 години, но това не им пречи да изглеждат щастливи заедно и да се радват на първото си дете.