Актьорът Бойко Кръстанов стана баща за първи път. Половинката му, която е и негова колежка, Лидия Василева, сподели мил кадър на бебешки крачета, обути с чорапи с надпис „обичам мама“ и „обичам татко“.

Двамата артисти държат личния си живот далеч от светлините на прожекторите и рядко демонстрират близост в социалните мрежи. Това вероятно е и причината двойката все още да не е оповестила пола и името на своя наследник.

Коя е Лидия Василева?

Лидия Василева е от Пловдив. Тя започва да се занимава с художествена гимнастика, когато е на 5 години и дори има спечелени медали. Била е част от националния отбор на България, на който е била капитан.

По-късно се преориентира към актьорството. Завършва НАТФИЗ „Кръсто Сарафов“ през 2025 година със специалност Актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Пламен Марков.

В началото на януари Лидия Василева сподели красиви кадри от бременността си. В интервю през декември тя заяви, че едновременно се вълнува и се страхува, че ще става майка, но се надява да е добър и отговорен родител.

Голяма разлика във възрастта

Двамата актьори се запознават покрай общата си професия и имат сходни интереси, като пътуванията. Разликата във възрастта между двамата е 15 години – Лидия ще навърши 24 на 8 февруари, а актьорът от „Стъклен дом“ и Съни бийч“ е на 38. Това обаче не им пречи да изглеждат щастливи заедно и да се радват на първото си дете.

