Има актьори, които цял живот преследват славата. И има такива, при които тя идва почти случайно. Историята на Лиса Кудроу е именно такава. Малцина знаят, че жената, която милиони зрители познават като ексцентричната, искрена и винаги непредвидима Фийби Бюфе, всъщност никога не е мечтала да стане актриса. Напротив – в продължение на години бъдещето й изглежда предопределено от науката. Завършва биология, работи като медицински изследовател и вярва, че животът й ще мине далеч от снимачните площадки. Съдбата обаче има други планове...

На 30 юли 2026 г. Лиса Кудроу навършва 63 години! Днес тя е сред най-награждаваните и уважавани комедийни актриси в Холивуд, носителка на награда „Еми“, продуцент, сценарист и жена, която повече от три десетилетия успява да запази нещо почти невъзможно в света на шоубизнеса – нормален личен живот. За милиони зрители тя винаги ще бъде жената с китарата, която пее „Smelly Cat“, говори с абсолютна убеденост за най-невероятните неща и винаги намира начин да накара останалите да се усмихнат. Но извън екрана Лиса Кудроу е много повече от Фийби Бюфе. Съпруга, която повече от три десетилетия доказва, че стабилните отношения съществуват и в Холивуд. Майка, поставила семейството над кариерата. И актриса, която никога не позволи една велика роля да бъде таванът на възможностите й.

За разлика от много знаменитости, Лиса Кудроу никога не изгражда публичен образ около скандали, шумни връзки или непрекъснато медийно внимание. Тя почти не присъства в социалните мрежи, рядко дава интервюта и предпочита живот далеч от холивудския блясък. Може би именно това я прави толкова различна. Тя никога не се е опитвала да бъде най-шумната звезда в стаята. Никога не е преследвала славата заради самата слава. Вместо това остава вярна на себе си – интелигентна, самоиронична и изключително земна.

Момичето, което повече обича науката, отколкото сцената

Лиса Валери Кудроу е родена на 30 юли 1963 г. в Енсино, квартал на Лос Анджелис, в семейство, което няма почти нищо общо с киното. Баща ѝ, д-р Лий Кудроу, е уважаван лекар и специалист. Майка ѝ Недра работи като туристически агент. Семейството е от еврейски произход, а образованието винаги е било сред най-важните ценности у дома. Именно затова никой не очаква Лиса да стане актриса. След гимназията тя записва биология във Vassar College, където завършва с бакалавърска степен. След дипломирането си работи в продължение на години в екипа на баща си като медицински изследовател, участвайки в проучвания върху неврологични заболявания. По-късно с усмивка ще признае: „Никога не съм си мислила, че ще бъда актриса.“

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Един приятел променя живота ѝ

Промяната идва благодарение на комика Джон Ловиц, приятел на брат ѝ. Именно той я убеждава да опита нещо различно – импровизационната комедия. Лиса започва да посещава прочутата школа The Groundlings, от която по-късно излизат десетки звезди на американската комедия. В началото не всичко върви гладко. Самата тя признава, че никога не е била човекът, който влиза в стаята и веднага привлича вниманието: „Не съм човек, който обича да бъде център на вниманието.“ Именно тази сдържаност по-късно ще се превърне в едно от най-големите ѝ актьорски оръжия.

Първите откази

Преди „Приятели“ Лиса преживява разочарование, което можело да сложи край на кариерата ѝ още преди да е започнала. Тя е избрана за ролята на Роз Дойл в новия сериал Frasier, но след заснемането на пилотния епизод продуцентите решават да я заменят с Пери Гилпин. За млад актьор подобно нещо често е тежък удар. При Лиса обаче се оказва началото на нещо много по-голямо. Само няколко месеца по-късно получава ролята на сервитьорката Урсула в сериала Mad About You. Тогава никой не подозира, че именно тази героиня ще стане причина за създаването на една от най-емблематичните телевизионни персонажи.

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Как се ражда Фийби Бюфе

Когато през 1994 г. NBC започва кастинг за нов сериал, наречен Friends ("Приятели"), сценаристите решават да направят Урсула близначка. Така се появява Фийби Бюфе. Лиса Кудроу не просто изиграва героя. Тя буквално го изгражда от нулата. Вместо да превърне Фийби в карикатура, тя я прави необикновено човечна. Да, героинята е странна. Пее песни като „Smelly Cat“. Вярва в необясними неща. Казва абсурдни реплики. Но зад всичко това стои жена, преживяла тежко детство, изоставяне, бедност и самота. Именно тази смесица между комедия и уязвимост прави Фийби толкова различна.

„Приятели“ променя живота ѝ завинаги

На 22 септември 1994 г. започва излъчването на „Приятели“. Почти веднага става ясно, че това не е просто поредният ситком. За десет сезона сериалът се превръща в глобален феномен. Любопитен факт е, че Лиса Кудроу е най-възрастният от шестимата главни актьори, макар зрителите рядко да го забелязват. За ролята си тя получава множество номинации за „Еми“, а през 1998 г. става първият актьор от шестимата приятели, който печели престижната награда. По-късно всички членове на основния актьорски състав започват да получават по 1 милион долара на епизод – исторически рекорд за телевизията по онова време.

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Фийби не е глупава

Една от най-големите заблуди за героинята е, че е наивна. Лиса Кудроу неведнъж е защитавала своя персонаж. По думите ѝ Фийби просто вижда света по различен начин.Тя е човек, който не се страхува да бъде себе си. И може би точно това я прави толкова любима. Самата актриса казва, че винаги е гледала на Фийби като на човек със собствена логика, а не като на комедиен образ, създаден единствено за смешки.

Истинското приятелство зад камерите

Години след края на сериала Лиса Кудроу разкрива, че приятелството между шестимата не е било случайност: „Работихме усилено, за да бъдем приятели.“ Тя обяснява, че всички са се научили да разговарят открито, да уважават различията си и да решават конфликтите помежду си. Според нея именно това е било истинската тайна зад невероятната химия на екрана.

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Славата никога не я променя

Докато много звезди започват да превръщат личния си живот в публичен спектакъл, Лиса Кудроу избира обратния път. Една от най-известните ѝ мисли гласи: „Винаги съм пазила личния си живот отделно, защото не искам той да бъде маркетингов инструмент за филм или сериал. Струва повече от това. Аз струвам повече от това.“ Тази философия ще определя живота ѝ през следващите три десетилетия. И вероятно именно затова Лиса Кудроу остава една от най-земните и уважавани личности в Холивуд.

Любовта, семейството, най-големите успехи и животът извън светлините на прожекторите

Когато през май 2004 г. последният епизод на „Приятели“ е излъчен пред повече от 52 милиона зрители само в САЩ, за шестимата главни актьори започва нов етап. За мнозина това е и най-трудният момент – как да продължиш напред, когато си бил част от най-популярния сериал на своето поколение? Лиса Кудроу избира различен път. Докато други се впускат в големи студийни продукции и блокбастъри, тя започва внимателно да подбира проектите си. Не я интересува да бъде най-комерсиалната актриса в Холивуд. Интересуват я историите и персонажите. „Никога не съм искала да бъда известна просто заради това, че съм известна“, казва тя в едно от интервютата си. „Исках да работя с талантливи хора и да се гордея с това, което правя".

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„The Comeback“ – сериал, който изпреварва времето си

Само година след края на „Приятели“ Лиса Кудроу създава един от най-смелите проекти в кариерата си. Заедно със сценариста Майкъл Патрик Кинг тя създава „The Comeback“, сериал на HBO, в който играе Валери Чериш – някогашна телевизионна звезда, отчаяно опитваща се да се върне в светлината на прожекторите. По онова време сериалът не се превръща в хит. Критиците обаче го оценяват високо, а години по-късно мнозина започват да го определят като продукция, изпреварила времето си. Темите за славата, риалити телевизията, социалните мрежи и цената на популярността звучат още по-актуално десетилетие след премиерата му. Когато HBO възражда сериала през 2014 г., Лиса Кудроу получава нови номинации за наградите „Еми“ и доказва, че може да бъде блестяща и далеч извън образа на Фийби.

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"Уеб терапия", продуцентска работа и кино

През следващите години актрисата не спира да експериментира. Тя създава и участва в комедийния сериал „Web Therapy“, където играе ексцентрична психотерапевтка, решила да провежда триминутни онлайн консултации вместо традиционните 50-минутни сеанси. Първоначално проектът е интернет сериал, но успехът му води до телевизионна адаптация. Успоредно с това Лиса Кудроу се снима във филми като „P.S. I Love You“, „Easy A“, „Neighbors“, „The Girl on the Train“, „Booksmart“, както и в множество независими продукции, показвайки, че може еднакво убедително да играе както комедия, така и драматични роли. Тя развива и успешна кариера като продуцент, работейки по документални и телевизионни проекти, сред които популярното родословно предаване „Who Do You Think You Are?“, отличено с награда „Еми“.

Любовта, която трае повече от три десетилетия

В свят, в който браковете на знаменитостите често продължават по-кратко от снимачен сезон, историята на Лиса Кудроу е истинско изключение. През 1995 г. тя се омъжва за френския рекламен директор Мишел Стърн. Двамата се запознават по необичаен начин – първоначално Стърн излиза с нейна съквартирантка. Лиса признава, че още тогава го намира за привлекателен, но не предприема нищо, защото смята, че това би било нечестно спрямо приятелката ѝ. Съдбата ги събира отново години по-късно и този път връзката им започва. Оттогава двамата са заедно повече от 30 години – рядкост не само в Холивуд, но и навсякъде. Кудроу неведнъж е казвала, че тайната на успешния им брак не е в това винаги да мислят еднакво.„Когато решиш да се ожениш, не обещаваш, че винаги ще изпитваш едни и същи чувства. Обещаваш, че ще работиш върху връзката", казва тя. В друго интервю допълва: „Ние уважаваме независимостта си. Не сме постоянно един до друг и мисля, че това е здравословно.“

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Най-важната роля – тази на майка

На 7 май 1998 г. Лиса Кудроу и Мишел Стърн стават родители на син – Джулиан Мъри Стърн. Любопитен факт е, че реалната ѝ бременност е включена в сценария на четвъртия сезон на „Приятели“. Именно затова Фийби става сурогатна майка на тризнаците на своя брат Франк и съпругата му Алис – една от най-емоционалните сюжетни линии в сериала. Джулиан израства далеч от светлините на прожекторите. Завършва университета на Южна Калифорния и постепенно започва да се занимава с кино и режисура. Лиса винаги е пазила сина си от публичността. В интервюта признава, че най-важното за нея е било той да има нормално детство: „Исках синът ми да знае коя съм аз като майка, а не като знаменитост.“

Завръщането на шестимата приятели

През 2021 г. милиони зрители по света гледат специалното издание „Friends: The Reunion“, което събира заедно шестимата актьори за първи път след края на сериала. За Лиса Кудроу срещата е изпълнена с емоции. Тя признава, че дори след толкова години между тях съществува специална връзка: „Това не е просто актьорски състав. Това е семейство.“ По време на снимките всички си припомнят първите прослушвания, годините на снимките и начина, по който сериалът променя живота им завинаги.

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След загубата на Матю Пери

Една от най-тежките страници в живота на актрисата идва през октомври 2023 г., когато умира Матю Пери. Лиса Кудроу е сред хората, които най-трудно приемат загубата. В общото изявление на шестимата актьори те написаха: „Бяхме повече от колеги. Ние сме семейство.“ По-късно Кудроу неколкократно говори с огромно уважение за Пери и за неговия талант, подчертавайки, че именно той е бил един от най-блестящите комедийни актьори, с които е работила.

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За остаряването, красотата и самочувствието

Лиса Кудроу никога не е крила, че младостта ѝ не е преминала без комплекси. В различни интервюта е разказвала, че като тийнейджърка често се е чувствала неуверена във външния си вид и че дълго време се е сравнявала с други момичета. С възрастта обаче отношението ѝ към самата себе си напълно се променя: „С годините ставаш по-мъдър. Спираш да се тревожиш дали всички те харесват.“ Тя често критикува и натиска върху жените в Холивуд да изглеждат вечно млади. „Да остаряваш е привилегия“, казва Кудроу. „Алтернативата е много по-лоша.“