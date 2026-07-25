Има актьори, които изиграват десетки роли, но светът ги помни с една. За Мат Лебланк тази роля има свояето култово име - Джоуи Трибиани. Героят от „Приятели“ го превърна в международна звезда, а реплики като „Как си?“ останаха част от попкултурата. Но зад усмихнатия, чаровен и леко наивен Джоуи стои историята на човек, който не получава успеха си лесно. Мат Лебланк минава през години на откази, финансови трудности и несигурност, преди да стане част от един от най-успешните телевизионни сериали в историята.

На днешния му рожден ден си спомняме пътя на актьора - от момчето от Масачузетс до звездата, която завинаги ще остане един от шестимата приятели от нюйоркския апартамент. Днес Мат Лебланк остава един от най-разпознаваемите актьори в света, макар от години да не е сред най-активните. Той няма нужда да доказва нищо. Една роля му е достатъчна, за да остане завинаги в историята. А зад Джоуи стои Мат Лебланк - актьорът, който откри, че най-голямата роля в живота му не е на екрана. А тази на баща, приятел и човек, който просто иска да живее спокойно.

Момчето от Нютън, което не планира да стане телевизионна легенда

Матю Стивън Лебланк е роден на 25 юли 1967 г. в Нютън, Масачузетс. Майка му Патриша е офис мениджър, а баща му Пол Лебланк работи като механик. Като дете Мат няма класическия профил на бъдеща холивудска звезда. Той не израства в артистично семейство и първоначално интересите му са далеч от сцената. Като тийнейджър се занимава с различни неща, включително моторни спортове и моделиране. След гимназията започва да търси своя път и именно моделството го отвежда към телевизията. Първите му професионални изяви са в реклами. През 80-те той се появява в реклами на известни марки, а постепенно започва да получава и малки телевизионни роли. Сред ранните му участия са сериали като „TV 101“, както и музикални видеа - включително емблематичния клип към песента „Miracle“ на Jon Bon Jovi. Но истинският пробив все още е далеч.

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Холивуд преди „Приятели“ - години на борба

Преди да стане Джоуи Трибиани, Мат Лебланк е един от многото млади актьори, които пристигат в Лос Анджелис с мечта, но без гаранция за успех. Самият той по-късно разказва, че началото не е било лесно. Имало е периоди, в които е трябвало внимателно да управлява парите си и да се справя с отказите. Това е познатата история на много актьори - безкрайни кастинги, малки роли и постоянното усещане, че големият момент може никога да не дойде. През 1994 г. обаче всичко се променя. Тогава NBC стартира нов сериал за шестима млади хора, които живеят в Ню Йорк. Името му е „Friends“ („Приятели“). Никой тогава не знае, че този проект ще се превърне в световен феномен.

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Как Мат Лебланк става Джоуи Трибиани

Когато Мат Лебланк се явява на кастинга, той не е най-известният актьор сред кандидатите. Но създателите на сериала Марта Кауфман, Дейвид Крейн и Кевин Брайт виждат в него нещо специално. Той получава ролята на Джоуи Трибиани - италиано-американски актьор, който мечтае за голям пробив, обича храната, жените и приятелите си повече от всичко. На пръв поглед Джоуи изглежда като най-несериозния човек в групата. Той не е интелектуалец като Рос, не е организиран като Моника и не е саркастичен като Чандлър.

Но с развитието на сериала става ясно, че зад простоватото му поведение стои огромно сърце. Джоуи е човекът, който винаги е там за приятелите си. Той може да не разбира сложни научни теории, но разбира лоялността. Една от най-известните му реплики „Джоуи не споделя храна!“ се превръща в една от култовите фрази на сериала. А неговото „Как си?“ става запазена марка не само на героя, но и на самия Мат Лебланк.

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Джоуи - героят, който не трябваше да бъде толкова обичан

Интересното е, че в началото Джоуи е замислен просто като един от шестимата персонажи. Но постепенно той се превръща в един от най-симпатичните герои. Причината е проста - той е добър. В свят, в който всички останали понякога са егоистични, Джоуи почти винаги поставя приятелите си пред себе си. Той помага на Чандлър, когато двамата живеят заедно. Подкрепя Рейчъл, когато тя има нужда. Грижи се за хората около себе си. Именно тази комбинация - детска невинност, хумор и огромна лоялност - прави героя толкова популярен. Мат Лебланк успява да направи нещо много трудно: да изиграе човек, който често изглежда глуповат, но никога не изглежда глупав.

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Животът на снимачната площадка на „Приятели“

„Приятели“ се превръща в културен феномен. Сериалът продължава 10 сезона от 1994 до 2004 г., а шестимата главни актьори - Мат Лебланк, Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Матю Пери и Дейвид Швимър - стават едни от най-разпознаваемите лица в света. Между актьорите се създава истинска връзка и извън екрана. След смъртта на Матю Пери през 2023 г. Лебланк публикува емоционално послание към своя колега, в което си спомня за годините им заедно и за специалната връзка между Чандлър и Джоуи. За милиони зрители приятелството между Джоуи и Чандлър е една от най-силните линии в сериала.

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Неочакваният успех и огромната цена на славата

По време на „Приятели“ Мат Лебланк става една от най-популярните телевизионни звезди в света. Но славата има и своята цена. След края на сериала актьорът признава, че огромният успех го е изтощил. Имало е период, в който той се оттегля от публичния живот и предпочита спокойствието пред постоянните ангажименти. Той не се опитва да пресъздаде Джоуи в реалния живот. Напротив - Мат Лебланк винаги е показвал, че е много по-различен от своя най-известен герой. По-тих, по-затворен и много по-фокусиран върху личния си живот.

Животът след „Приятели“, бащинството и защо звездата избра спокойствието пред Холивуд

За много актьори краят на сериал като „Приятели“ би бил огромен проблем. Когато една роля е толкова обичана, всяка следваща стъпка изглежда като сравнение с нея. За Мат Лебланк това сравнение е неизбежно. В продължение на десет години той е Джоуи Трибиани - човекът, когото милиони зрители приемат като свой приятел. Но след финала на сериала през 2004 г. идва моментът, в който актьорът трябва да разбере кой е той извън тази емблематична роля.

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„Джоуи“ - опитът да продължи една легенда

След края на „Приятели“ NBC решава да даде собствен сериал на най-популярния второстепенен герой. През 2004 г. стартира „Joey“, в който Мат Лебланк отново влиза в ролята на Джоуи Трибиани. Историята проследява как героят се мести в Лос Анджелис, за да преследва актьорската си кариера. Очакванията са огромни. Феновете искат да видят още от любимия си герой, но сериалът така и не успява да повтори магията на оригинала. „Joey“ е спрян след два сезона. Самият Лебланк по-късно признава, че сериалът е бил труден период, защото постоянно е бил сравняван с „Приятели“. Той не се опитва да обвинява проекта или публиката. Напротив - приема, че понякога дадена химия между актьори и персонажи не може да бъде повторена.

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Новото начало с „Episodes“

След пауза от няколко години Мат Лебланк прави едно от най-интересните завръщания в кариерата си. През 2011 г. той започва участие в британско-американския сериал „Episodes“, където играе… версия на самия себе си. Но това не е истинският Мат Лебланк.В сериала той представя преувеличена, комична версия на холивудска звезда - самоуверен, понякога арогантен, но и симпатичен. Ролята се оказва огромен успех. През 2012 г. Лебланк печели „Златен глобус“ за най-добър актьор в телевизионен сериал - комедия или мюзикъл за изпълнението си в „Episodes“. Това е важен момент в кариерата му, защото доказва, че той не е просто „момчето от „Приятели“. Самият актьор казва, че ролята му е дала възможност да се забавлява със собствената си слава.

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Неочакваната роля - водещ на „Top Gear“

През 2016 г. Мат Лебланк прави нов завой в кариерата си. Той става първият небритански водещ на легендарното автомобилно предаване „Top Gear“. Любовта му към автомобилите не е нова. Още от младостта си той има интерес към моторите и колите. В продължение на няколко сезона той е част от екипа на предаването, като показва различна страна от характера си - по-спокойна, естествена и далеч от образа на холивудската звезда. Това е и една от причините много зрители да го харесат още повече - Мат Лебланк изглежда като човек, който просто обича нещата, които прави.

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Голямата му любов - дъщеря му Марина

Извън камерите най-важната роля в живота на Мат Лебланк е тази на баща. През 2004 г. той става баща на дъщеря си Марина Пърл Лебланк, която има от бившата си съпруга Мелиса Макнайт. Двамата се женят през 2003 г., но се разделят през 2006 г. След развода Лебланк винаги е поставял дъщеря си на първо място. Той рядко говори публично за личния си живот, но в интервюта е споделял, че бащинството е променило начина, по който гледа на света. Както самият той казва: „Най-доброто нещо, което ми се е случвало, е да бъда баща.“ Марина е родена с рядко неврологично заболяване, което засяга развитието ѝ в ранните години. Мат Лебланк прекарва много време с нея и поставя семейството пред кариерата. Самият той разказва, че заради дъщеря си е променил приоритетите си. Вместо постоянни снимки, премиери и светски събития, той избира по-тих живот.

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Любовите на Мат Лебланк

Преди брака си с Мелиса Макнайт, Лебланк има връзки с няколко известни жени. Сред най-коментираните е връзката му с актрисата Дженифър Анистън - но това е само екранна химия, не реална любов. Въпреки многобройните слухове през годините, двамата никога не са били двойка. Мат Лебланк има връзка с актрисата Андреа Андерс, с която е заедно около десет години след развода си. Двамата се запознават покрай сериала „Joey“, където тя участва. Връзката им приключва през 2015 г. След това актьорът започва да пази личния си живот още по-далеч от медиите.

Защо Мат Лебланк изчезна от светлините?

Една от най-интересните черти на Мат Лебланк е, че той никога не изглежда като човек, който преследва славата на всяка цена. След огромния успех на „Приятели“ той можеше да се превърне в постоянен участник в холивудския живот. Вместо това избра друго.

В интервюта той често говори за желанието си да има нормален живот. След края на „Episodes“ той постепенно намалява участията си. Не защото няма предложения, а защото вече има други приоритети. Той казва: „Харесва ми да не правя нищо. Това е лукс.“ За Мат Лебланк спокойствието не означава липса на успех. Напротив - след десетилетия под прожекторите той просто избира по-бавен ритъм.

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Завръщането към „Приятели“ и последната среща с шестимата

През 2021 г. Мат Лебланк се събира отново с Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Дейвид Швимър и Матю Пери за специалния епизод „Friends: The Reunion“. Това е един от най-очакваните телевизионни моменти на годината. За феновете това е възможност отново да видят шестимата заедно. За самите актьори това е емоционална среща с миналото. Лебланк признава, че връзката между тях е специална, защото са преживели заедно едни от най-важните години от живота си.

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След смъртта на Матю Пери - последното сбогуване с Чандлър

Когато Матю Пери умира през октомври 2023 г., Мат Лебланк публикува едно от най-емоционалните послания сред колегите от „Приятели“. Той се сбогува с човека, който десет години играе неговия най-близък приятел на екрана. Лебланк написа: „Сбогувам се с теб с тежко сърце. Времената, които прекарахме заедно, са сред най-хубавите в живота ми.“ Той си спомня и тяхната екранна връзка като Джоуи и Чандлър - една от най-обичаните приятелски двойки в историята на телевизията.