На 30 юли празнуват рожден ден три звезди от различни светове – българската певица Гери-Никол, любимата актриса от „Приятели“ Лиса Кудроу и холивудската легенда Арнолд Шварценегер. Макар пътищата им да са различни – музика, кино и спорт – всички те успяват да се превърнат в разпознаваеми имена и да оставят своя следа в популярната култура.

Гери-Никол е родена през 1998 г. във Варна. Тя става популярна след участието си в третия сезон на музикалното риалити „X Factor България“, а малко след това започва успешна солова кариера.

С песни като „Ела и си вземи“ и „Момиче като мен“ изпълнителката се превръща в едно от най-разпознаваемите млади лица на българската поп сцена. Със своя смел стил, енергични изпълнения и силно присъствие в социалните мрежи тя успява да създаде собствен почерк.

Снимка: Instagram.com/gerynikol/

Лиса Кудроу е родена през 1963 г. в Лос Анджелис, САЩ. Световна слава ѝ носи ролята на ексцентричната и обичана Фийби Бъфе в култовия сериал „Приятели“, който се излъчва между 1994 и 2004 г.

Образът на Фийби се превръща в един от най-запомнящите се телевизионни персонажи, а Кудроу печели награди и признание за изпълнението си. След края на сериала актрисата продължава да се снима в киното и телевизията, доказвайки своя талант и извън комедийния жанр.

Снимка: Getty Images

Арнолд Шварценегер е роден през 1947 г. в Тал, Австрия. Той започва пътя си като културист и се превръща в една от най-големите звезди на този спорт, преди да завладее Холивуд.

С роли в емблематични филми като „Терминатор“, „Хищникът“ и „Зов за завръщане“ той се превръща в символ на екшън киното. По-късно Шварценегер прави нов завой в кариерата си и става губернатор на Калифорния, доказвайки, че амбицията му няма граници.