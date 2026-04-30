Финалът на пролетния телевизионен сезон на Стани богат по bTV идва с настроение, изненада и последната специална тематична седмица. Остават само пет епизода – но какви! От 4 май зрителите ще станат част от „Седмицата на блондинките“ – поредица, която с усмивка, чувство за хумор и доза самоирония ще разбива митове и ще преобръща стереотипи. Водещият Ники Кънчев ще посрещне участнички, които ще разкажат историите си с лекота и чувство за хумор, но и с увереността на хора, които знаят какво могат.

В продължение на пет вечери „горещият стол“ ще бъде зает от дами с руси коси – естествени или не съвсем – но с напълно автентични истории, силни характери и впечатляващи умения. Защото, както предаването ще докаже, зад всяка прическа стои ум, амбиция и индивидуалност, които не се побират в клишета.

Седмицата започва с ярко присъствие – певицата, поетеса и създателка на „Пощенска кутия за приказки“ – Гери Турийска. Самоопределяща се като „фалшива блондинка“, тя с усмивка признава, че откакто е руса, животът ѝ върви още по-добре.

Сред участничките ще има дама с дългогодишен опит като конферентен преводач, работила в Европейския парламент, както и млада студентка по интериорен дизайн с минало в художествената гимнастика и интерес към политическите науки. Ще видим още банкова служителка, балансираща между цифри и исторически романи, и „огън момиче“ – бивш шампион по таекуондо и дългогодишен служител в армията, която ще седне срещу Ники Кънчев с думите: „Вече 30 години чакам да видя Вас“. В играта ще се включи и дама, участвала в MasterChef, която днес развива семеен бизнес и се изразява чрез рисуване.

Акцент на седмицата ще постави участничка със съвсем различен талант – бивш строителен инженер, която днес пише стихове по поръчка и може да превърне всяка история в рима. Тя ще приеме предизвикателството на водещия и ще започне участието си със свое авторско стихотворение:

Стани богат, Стани богат,

ти си цел в този свят.

Мен съдбата ме избра

за крупни суми в евра.

С усмивка, самоирония и вдъхновение „Седмицата на блондинките“ ще сложи финален щрих на пролетния сезон – доказвайки, че най-интересните истории са тези, които разбиват очакванията.

„Стани богат“ е не само игра на знания, но и пример за грижа към природата. Предаването се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организация, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничество с BAFTA.

