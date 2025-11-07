Водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев развълнува последователите си в социалните мрежи, като сподели рядка снимка на дъщеря си Мари-София по повод нейния 17-и рожден ден.

Кадърът, публикуван във Фейсбук профила на обичания водещ на „Стани богат“ по bTV, бе придружен от изпълненото с обич и бащина гордост послание: „На 17!“

Фотосът на популярния журналист бързо събра хиляди харесвания и стотици поздравления - както от почитателите на Ники Кънчев, така и от мнозина негови колеги в медиите.

Мари-София е дъщеря на Ники Кънчев и неговата дългогодишна партньорка Даниела. Родена е на 7 ноември 2008 г., когато към онзи момент той е на 48 години.

Телевизионният водещ често е споделял през годините как опитът и зрелостта са му оказвали помощ да се оправя с ролята си на баща.

Николай Кънчев е роден на 26 декември 1960 г. в Червен бряг. Завършва Телевизионна журналистика в Московския университет. Кариерата му на журналист започва във вестник „Поглед“, като прави интервюта с руски спортисти. От създаването на "Дарик радио" през 1993 г. е водещ в него. Към 2022 г. предаването му „Ники Кънчев Шоу“ се излъчва всеки четвъртък.

Снимка: bTV Media Group

През 2024 г. той отново става водещ на „Стани богат“ по bTV 10 години след напускането си, тъй като „наследникът“ му като водещ Михаил Билалов напуска предаването поради лични и творчески ангажименти.

„Завръщам се у дома и нямам търпение отново да стисна ръката на най-умните хора на България! Очаквам всички, които са готови да премерят знания и сили в любимата игра, да седнат на Стола на богатството и заедно да стигнем до 15-ия въпрос!“, каза при завръщането си легендарният водещ, с когото „Стани богат“ стартира в България през 2001 г.

Снимка: Олег Попов

Златната лига в "Стани богат"

От септември тази година зрителите на bTV отново се потопиха в атмосферата на „Стани богат“, като новият сезон на легендарното предаване се радва на още по-голям успех - любимата телевизионна игра се завърна с още по-голям заряд и вълнуващи емоции със „Златната лига“, в която влизат умните и талантливи деца на България.

В специалните благотворителни епизоди с кауза ученици от водещи гимназии в цялата страна сядат на стола на богатството, където да демонстрират своите знания и интелект, но и да играят в името на благотворителна кауза, избрана от самите тях и подкрепена от тяхното училище.

Спечелената сума ще бъде дарена за образователна, социална или инфраструктурна инициатива, свързана с училищната среда или местната общност. Така децата ще имат възможност не само да покажат натрупаните знания, но и да допринесат за реална промяна.

„Стани богат“ остава трибуна за хора с остър ум, критично мислене и любопитство към света. Предаването е телевизионна институция с мисия – да възнаграждава знанието. Сега ще покажем как най-младите, чрез знанието, правят своите отговорни крачки към бъдещето“, каза водещият Ники Кънчев на старфта на новия сезон.

Благотворителен боулинг

Телевизионни и радио водещи, популярни спортисти и боулинг състезатели ще се включват в подкрепа на инициативата на „Фантастико груп“ - „Подай ръка“. На 15 и 16 ноември всички зали от веригата МegaXtreme Bowling ще отворят врати в подкрепа на фондация „Сийдър”.

На пистите благотворително ще играят любимите лица от телевизионния екран на bTV - водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев, спортният журналист Валери Генов, водещата на прогнозата за времето Алис Борисова, както и един от гласовете на bTV Radio Group – VenZy.

„Така както топките за боулинг са различни и ние хората сме различни, с различни възможности, различен талант. Затова трябва да си подаваме ръка един на друг и трябва да сме особено чувствителни, да имаме сетива към хората, които се нуждаят от протегната ръка. Виждате в „Златната лига“ какво добро и състрадателно поколение расте и си избира най-различни благотворителни каузи, за да помогне. Така и в „Подай ръка“ трябва да се обединим още и още. Заповядайте на 15 и 16 ноември на благотворителния боулинг турнир да поиграем с кауза“, призовава водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев.

Вижте повече за Ники Кънчев и "Стани богат" в следващото видео:

