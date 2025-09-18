Шахматистка, достойна за главна роля в романа “Дамски гамбит”, млада дама, която пише поезия и желае да следва международна икономика в Милано и бъдещ фармацевт, с мечта да обиколи света - те ще покажат отлични знания, съобразителност и характер в новия епизода на „Златната лига“ на „Стани богат“ - в събота от 20:00 ч. по bTV.

И трите момичета са възпитанички на едни от водещите гимназии в страната, сред които - Пловдивската математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“. Всяка от тях продължава традициите на своето училище в подкрепа на каузи, достойни за възхищение.

Снимка: Олег Попов

А ето и кои са каузите в епизода:

осигуряване на по-лесен достъп до гимназията на ученици в неравностойно положение, за да бъдат тези деца по-независими;

помощ за деца с онкохематологични заболявания

подкрепа участие на ученици в международни олимпиади по природни науки

И трите участнички ще покажат изключителни знания, брилянтна логика и самообладание, за да достигнат възможно по-напред в играта и спечелят възможно по-големи суми в подкрепа на каузите.

Снимка: Олег Попов

Ще успеят ли да изненадат със знанията си и водещия на „Златната лига“ на „Стани богат“ Ники Кънчев – зрителите ще разберат в събота от 20:00 ч. по bTV.

