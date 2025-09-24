В специалното издание на „Стани богат – Златната лига“ участват млади и изключително умни хора, които демонстрират знания и увереност, но и скромност и ценности. Сред тях се отличи Ана-Неда Караджова от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, която спечели 10 хиляди лева и ще дари сумата, за да могат нейните съученици да се докажат в международни състезания по природни науки.

В предаването тя се яви със своя класен ръководител Марияна Вачева, която заяви, че е подготвила своята възпитаничка най-вече с морална подкрепа.

Ана-Неда успя да затрудни водещия на шоуто за знания по bTV като му зададе труден въпрос по биология. Ники Кънчев не успя да отговори правилно колко хромозоми има човека, заявявайки, че те са 21, а ученичката от НПМГ го поправи, че те всъщност са 46.

Младата дама, която е родом от София, планира да учи фармация и да обиколи света. Своите познания и слабост към химията и биологията тя прилага по време на брилянтно участие в олимпиади. Ана-Неда печели бронзов медал от националната олимпиада по химия и ООС през 2023 г. Тази година е сред лауреатите на националната олимпиада по биология и здравно образование, като се класира на шесто място. В отборното класиране на националното състезание по химия и ООС в края на миналата година Ана-Неда грабва сребърен медал заедно със своите съотборници.

Младото момиче демонстрира освен солидни знания в различни области, но и логическо мислене в предаването.

„Един от забележителните експонати в музея на Хенри Форд е епруветка, в която се съхранява какво?“ – това е въпросът, на който възпитаничката на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, която в момента е в 11. клас, успя да отговори и да спечели 10 хиляди лева в „Стани богат“. Верният отговор, който тя посочи, е "последният дъх на Т. Едисън".

Това даде възможност на Ана-Неда да отвори следващия въпрос в популярното предаване за знания, до който достигат много малко хора – този за 20 хиляди лева - „Кой знаменит пълководец в младежките си години е отвлечен от киликийски пирати, но е освободен срещу солиден откуп?“. Ученичката със страст към хуманитарните науки се отказа и реши да си тръгне със сумата от 10 хиляди лева, която ще дари за благородна кауза.

Положителните реакции в социалните мрежи не закъсняха.

„Прекрасни деца! Удоволствие е да ги гледа човек!“, „Умни, скромни и красиви деца!“ и „Тези млади хора ни върнаха надеждата, че не всичко е изгубено. Те ще донесат едно по -светло бъдеще на България!“, са само част от коментарите, които хората оставят във Фейсбук.

Вижте цялото участие на Ана-Неда Караджова в "Стани богат":



