Никулден е един от важните православни празници! Посветен е на свети Николай Чудотворец, който се почита като избавител на пленниците и покровител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите. Празникът се отбелязва на 6 декември, като именно днес ви срещаме с един от най-известните, ерудирани и одухотворени именици, за които се сещаме - мистър "Стани богат" Ники Кънчев!

Ники, здравей! На Никулден ти беше единственият именик, когото исках да поканя за интервю, за да разкаже за емоциите и традициите около празника.

О, благодаря ви много за доверието!

Винаги ми е било любопитно на кого си кръстен! Разкажи ми малко повече за историята зад това, ако обичаш.

Кръстен съм на баба ми Неда! Чудесно име беше и нейното, и моето. Силно име е Николай/Никола! Носи смисъл, носи доброта, носи послание. Самият 6 декември, когато ние празнуваме, е национален празник, също празнуват банкерите, бургазлии и прочие, и прочие.

Има ли някаква семейна традиция за Никулден, която пазите вкъщи още откакто си бил малко дете?

Разбира се, баба ми Неда и майка ми Пенка бяха истински християнки и редовно ходеха на църква, въпреки че беше негласно забранено, но Неда беше упорита жена и ходеше постоянно. Затова и в нас празнувахме всичко – от Заговезни и Прошка до Задушниците.

Какви са спомените ти от първия път, когато участва в подготовката на празничната трапеза?

О, тичахме с брат ми Пепи нагоре-надолу. Даваха ни задачи, слизахме с тати Милчо до мазето, с дядо Тодор ходехме до двора за дърва за печката и така... Наистина беше вълшебно. Нямахме кой знае какво на масата, камо ли гурме и прочие салтанати...

Снимка: Лили Йотова, Олег Попов

Има ли момент от Никулден, оставил дълбок спомен, който ще помниш цял живот?

Да, и това е лавината. Лавината от обаждания, есемеси, съобщения в социалните мрежи. Духът ми се рее много високо от всичко това... Това е знак за уважението към мен и това, което поднасям на хората вечер със „Стани богат“ и другите ми обществени изяви. Благодарен съм на bTV, че вдигна „Стани богат“ на друго, съвсем ново ниво - и чрез „Златната лига“, и въобще. Финалният епизод на силния благотворителен сезон "Златната лига" на "Стани богат" е на 13 декември.

Снимка: Олег Попов за bTV

Ако трябва да опишеш духа на Никулден в няколко думи, кои биха били те за теб?

Супер настроение, два пъти паднала батерия на телефона и равносметка.

Снимка: Олег Попов за bTV

Коя е любимата ти рецепта за приготвяне на празничен шаран? Разкажи как го приготвяш обичайно.

О, тук честно да ви кажа, хич ме няма. Няма да се правя на Мастършеф! Просто уважавам традицията, но не съм кулинар.

Имаш ли любим факт за Никулден, който смяташ, че може да бъде толкова труден и интересен, че да бъде зададен в „Стани богат“. И кой би бил той?

Откъде е Свети Никола?

A: От далечния Изток

B: От Сибир

C: От Мала Азия

D: От Червен бряг

Нека читатели ви отговорят сега!

Случвало ли ти се е Никулден да те завари в тв студио и как изглежда празникът „зад камера“?

Редовно. Когато снимаме предаванията няма празник, няма делник, няма зелник. Бачка се на високи обороти. Снимаме по пет епизода за един снимачен ден.

Снимка: Олег Попов за bTV

Какво си пожелаваш на Никулден - по-спокойни води или повече вълнение, за да е интересен животът?

Вълнението е по-важно от спокойствието. Адреналинът ни държи будни и живи.

Снимка: Олег Попов за bTV

Според теб съвременният българин успява ли да съхрани автентичността на празника?

Да, успява. Закърмени сме от баби, майки, лели. Здраво племе сме. Здрав народ. Уважителен. Рядко на един километър разстояние, в който и да е град по света ще видите църква, джамия, синагога и още и още. Това е на пъпа на нашата столица София.

Снимка: Олег Попов за bTV

Как според теб биха празнували Никулден младите след 15-20 години? Например, дъщеря ти, която наскоро отпразнува рожден ден – стана на 17 години!

Сиурен съм, че ще пазят нашите традиции. Корените ни са здраво в тази земя.

Кой елемент от традицията около Никулден смяташ, че е най-ценен и трябва да бъде предаден на следващите поколения?

Уважението към Човека и Името му. Но преди Името са делата му. Никой няма да ви уважава, ако сте убиец! Господ ни ражда всички еднакви, после започват самостоятелните избори в течение на самия живот.

Снимка: bTV Media Group

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK