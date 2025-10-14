Много популярен напоследък стана AI тренда с „асансьорните“ снимки, които изглеждат сякаш са направени от охранителна камера в горния ъгъл над главите на хората – с драматично осветление и цветове, разбира се.

Ето как можете да си генерирате подобни изображения с помощта на различни мобилни приложения или сайтове с изкуствен интелект (AI).

ВАРИАНТ 1 – с готов AI шаблон в сайтове и приложения

Този вариант е много по-лесен и гъвкав. Няколко платформи вече предлагат специален „AI elevator photo“ генератор за тренда.

Влезте в сайт или мобилно приложение, който поддържа този тренд - Media.io, Fotor, AI Mirror, Remini. За разлика от сайтовете, приложенията често искат активиране на trial период от няколко дни, който автоматично става платен, ако не бъде деактивиран, така че имайте едно на ум.

След това просто трябва да качите една или няколко снимки (свои и/или на друг човек) - портретите, които искате да включите, обикновено трябва да се напаснат предаварително на определени заложени контури в приложението, за да бъдат максимално запазени и предадени черти и пропорциите на лицата.

Оттам-нататъка е лесно – приложението генерира изображение, в което използва лицата и създава реалистична сцена на хората в асансьора, без да са необходими каквито и да е допълнителни усилия.

ВАРИАНТ 2 – с използване на текстови указания (prompt)

Ако искате да имате тотален контрол върху крайната визия, има вариант и да напишете специален prompt с текстови указания какво точно искате да включва или да не съдържа изображението, като използвате Chat GPT, например.

Примерен такъв prompt на английски би звучал така: Two people standing inside an elevator, shot from a high overhead angle, metallic walls, cinematic lighting, photorealistic.

Изчаквате AI да генерира изображението и, ако е нужно, му задавате допълнителни насоки, за да направи корекции на пози, осветление, тонове.

Примери за prompt и технически съвети:

Използвай думи като overhead angle, elevator cabin, metal walls, cinematic lighting.

Уточнете броя на хората (двама), поза, изражение (neutral expression или slightly moody).

Акценти за текстурите: метал, отражения, сенки.

Ако искате, помолете го да добави допълнителна атмосфера: slight vignette, soft shadows, cold tone.

Естествено може директно да напишете конкретен prompt и на български език. Ето няколко примерни такива prompt-а по-долу, които може да зададете на Chat GPT, за да създаде изображения в „асансьорния" тренд.

1. Използвай прикачените снимки, за да генерираш реалистична снимка на двама души в асансьор, гледана отгоре под ъгъл, с метални стени и отражения, драматично осветление, кинематографичен стил, усещане за мистерия и лукс, висококачествен детайл, естествено изражение и неутрално излъчване на лицето, с фокус върху лицето и позата, сякаш е снимано с широкоъгълен обектив.

2. Друг вариант е да напишете: Двама души в асансьор, снимани от камера на тавана, метални стени и врати, мека светлина, кинематографичен стил, естествени пози, леко мистериозна атмосфера, отражения по пода, висок реализъм.

Това е, накратко. А сега - експериментирайте и се забавлявайте!

Вижте повече за Chat GPT в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK