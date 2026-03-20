На 20 март отбелязваме Международния ден на щастието. Празникът подчертава значението на щастието и благополучието в живота на хората по целия свят. Денят напомня на всички, че истинският прогрес не е само икономически растеж, но и подобряване на цялостното щастие и качеството на живот.

История на празника

Произходът на Международния ден на щастието датира от инициатива, популяризирана от Организацията на обединените нации, която официално обяви това честване през 2012 г. Предложението произтича от интереса на страни като Бутан, които насърчават идеята за измерване на напредъка не само в икономически план, но и в емоционалното благополучие.

Глобални тържества и дейности

По целия свят денят се отбелязва с различни дейности, като например кампании за повишаване на осведомеността, образователни програми и обществени събития. Хората се насърчават да разпространяват доброта, да ценят добрите неща в живота си и да се свързват с другите. Училища, работни места и социални групи също организират уелнес дейности и дискусии, за да насърчат позитивното мислене и емоционалното благополучие.

Оттогава тази дата има за цел да насърчава политики, които дават приоритет на качеството на живот, социалното равенство и устойчивото развитие. С течение на времето концепцията за щастие придоби значение в глобалния дневен ред, което е довело до проучвания като Световния доклад за щастието, който днес е един от основните справочници за разбиране на това как хората живеят и се чувстват в различните страни.

10-те най-щастливи страни в света през 2026 г.

Международният ден на щастието през 2026 г. отново повдига ключов въпрос: кои държави успяват да предложат по-голямо благополучие на своите граждани?

Последният доклад за световното щастие, изготвен от Оксфордския университет, Gallup и Мрежата за решения за устойчиво развитие на ООН (ООН), предоставя актуализирана снимка на глобалното благополучие, базирана на световни проучвания и променливи като доходи, социална подкрепа, свобода и възприятие за корупция. Ето какво разкри той.

Според доклада, Финландия остава най-щастливата страна в света за девета поредна година, благодарение на фактори като социално доверие, институционална стабилност и високо качество на живот. Класацията отново е доминирана от Северна Европа, макар и с някои изненади, като например изкачването на Коста Рика в челната 5.

1. Финландия

2. Исландия

3. Дания

4. Коста Рика

5. Швеция

6. Норвегия

7. Нидерландия

8. Израел

9. Люксембург

10. Швейцария

Тези страни се открояват с това, че предлагат силни мрежи за подкрепа, ефективни системи за социално подпомагане и високи нива на доверие между гражданите и институциите. Освен това, докладът подчертава, че щастието не зависи единствено от икономическите доходи, но и от фактори като здраве, социални взаимоотношения и възприемана свобода.

