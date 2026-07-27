Няма съмнение, че мечтата на почти всеки пътешественик е да може да пътува повече, да пести дни от отпуск и пари за следваща дестинация. Макар това понякога да изглежда невъзможно, то има някои тънкости. Какви са те – разкриват експерти в самолетните пътувания. Ако следвате тези прости правила, то със сигурност ще можете да пътувате повече и ще успеете да спестите някои от разходите.

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1. Възползвайте се от почивните дни

Ползвайте официалните почивни дни, които съчетани с ден-два отпуск (или без), ще ви дадат възможност да се насладите на по-дълга почивка.

2. Абонирайте се за оферти

Твърде заети сме, за да сме постоянно в интернет и да следим кога има изгодна оферта за дадена дестинация. Именно затова можете да се абонирате за изгодни предложения, без да губите от времето си.

3. Резервирайте бързо

Често дадена авиокомпания пуска много изгодни цени за някой град, но докато се колебаете дали да купите билет или не, други пътешественици вече са ви изпреварили и цената се е покачила. Не му мислите толкова много – когато има изгодни билети, просто ги резервирайте.

4. Следете любимите си блогове

В България вече има толкова много блогъри и травел блогове, че това не е никак трудно. Именно там можете да намерите много полезна информация, ценни съвети и доста често предложения, идеи и дестинации, за които дори не сте подозирали, че съществуват.

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5. Използвайте командировката пълноценно

Разбира се, когато заминавате на служебно пътуване, работата е приоритет. Но след приключване на работния ден, вместо да прекарате вечерта в хотелската стая, можете да излезете на разходка и да опознаете града.

6. Пътувайте за уикенда

Има дестинации, за които един уикенд е напълно достатъчен. А когато полетите са удобни – например кацане в петък вечер (или събота сутрин) и прибиране в неделя вечер… какво по-хубаво от подобно освежаващо пътуване без ден отпуска?

7. Отидете на гости на приятел

Защо не? Всеки има приятели или роднини, които живеят извън България и които винаги отлагаме да навестим. Това е един прекрасен начин да посетите нов град, да се срещнете със стар приятел и да спестите доста разходи – от хотелското настаняване до ежедневния разход за хранене в ресторанти.

8. Пестете с цел

Много по-лесно е да спестите пари, ако имате конкретна цел, а не просто да "заделяте пари". Ако имате мечтана дестинация, си я поставете за цел - така ще съберете парите много по-лесно.

9. Резервирайте онлайн

Доста често билетите за много забележителности са по-евтини, ако ги резервирате онлайн, отколкото на място. Друго предимство е, че в повечето случаи, купени онлайн, те ви дават правото да влезете в съответната забележителност без да чакате на опашка.

10. Проверете комбинираните карти

В много от големите туристически градове има карти, комбиниращи транспорт плюс посещение на определени забележителности. И ако сте от хората, които обичат да видят максимума от културата, музеите и галериите, бъдете сигурни, че така ще спестите немалко пари.