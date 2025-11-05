Остават 56 дни до Нова година! Но преди това днес имаме друг празник - рождения ден на сайта Ladyzone.bg, който става на 15 години!

Брайън Адамс

Канадският певец Брайън Адамс е роден на 5 ноември 1959 г. в Кингстън, Онтарио. Той постига световен успех с хитове като „Summer of ’69“ и „(Everything I Do) I Do It for You“, и е сред водещите рок музиканти с милиони продадени албуми. Освен музика, Адамс се занимава с фотография и активизъм, използвайки публичната си платформа за значими каузи. Със своя характерен глас и мелодични рок балади той остава любимец на поколения меломани в цял свят, като е изнасял и няколко концерта в България.

Тилда Суинтън

Британската актриса Тилда Суинтън е родена на 5 ноември 1960 г. в Лондон. Известна е със смелите си превъплъщения – от арт-кината като „Orlando“ до големи блокбъстъри като „Doctor Strange“.

Суинтън се отличава с андрогинен стил, необичайни роли и артистичен подход, което я прави една от най-уникалните актриси на своето поколение. Тя получава признание и множество награди за изключителната си гъвкавост и експериментаторски дух в киното.

Крис Дженър

Американската бизнесдама и риалити звезда Крис Дженър е родена на 5 ноември 1955 г. Тя е част от клана Кардашиян-Дженър и става известна с участието си в риалити сериала „Keeping Up with the Kardashians“. Крис е и изпълнителен продуцент на много от телевизионните формати, свързани с фамилията, и играе активна роля в трансформирането на развлекателна марка в мултимилионен бизнес.

Нейната кариера демонстрира как семейният бранд и медийният мениджмънт могат да оформят нов тип звезди и предприемачество.

Кубрат Сакскобургготски

Кубрат Сакскобургготски е роден на 5 ноември 1965 г. в Мадрид, Испания. Той е син на бившия български премиер и царски потомък Симеон Сакскобургготски, което носи допълнителен обществен интерес към него. Същевременно Кубрат е професионално обусловен в здравния сектор – лекар-специалист, което го отличава с професионална кариера извън политиката.

Жо Дасен

Джоузеф Айра Дасен, който е по-популярен като Жо Дасен, е световноизвестен френск0-американски певец, автор на песни и актьор. В кариерата си, обхващаща шестнадесет години (1964–1980), той се радва на множество успехи във Франция и във френскоговорещия свят, както и пее на езици, различни от френски. Кариерата му се радва на популярност в Съветския съюз, Финландия, Гърция и Германия. Общо той е продал близо 25 милиона записа по целия свят.

Дасен е роден 5 ноември 1938 г. в Ню Йорк в семейството на американския филмов режисьор Жул Дасен (1911 – 2008) и Беатрис Люнер (1913 – 1994), родена в Ню Йорк цигуларка. В началото на 70-те години на миналия век песните на Дасен са на върха на класациите във Франция и той става изключително популярен там. Записва песни на немски, испански, италиански и гръцки, както и на френски и английски. Сред най-популярните му песни са „Les Champs-Élysées“ (първоначално „Waterloo Road“) (1969), „Salut les amoureux“ (първоначално „City of New Orleans“) (1973), „L'Été indien“ (1975), „Et si tu n'existais pas“ (1975) и „À toi“ (1976).

Елке Зомер

Германската актриса Елке Зомер е родена на 5 ноември 1940 г. Тя се изявява в множество филми през 60-те и 70-те години на миналия век, включително „A Shot in the Dark“ (1964) и „And Then There Were None“ (1974). Немският произход и международният успех я правят колоритна фигура извън Холивуд. Нейната кариера и образ допринасят за славата ѝ като една от ярките европейски актриси на своето време.

Арт Гарфънкъл

Американският певец, актьор и поет Артур „Арт“ Гарфънкъл, който става знаменит като част от дуета Simon & Garfunkel, е роден е на 5 ноември 1941 г. в Куинс, Ню Йорк. Той е известен със своя висок тенор и хармоничния глас, които допринасят силно за успеха на дуета с песни като „Bridge Over Troubled Water“ и „The Sound of Silence“. Впоследствие развива солова кариера и актьорска работа, като например в „Carnal Knowledge“ (1971) и „Catch-22“ (1970). Гарфънкъл израства в еврейско семейство със съветски корени, където татко му купува касетофон, с който Арт записва гласа си още като дете. Със своя музикален принос той остава емблематична фигура за поколение 60-те и 70-те години.

Сам Шепърд

Американският драматург, актьор и режисьор Сам Шепърд е роден на 5 ноември 1943 г. във Форт Шеридан, Илинойс. Детството му преминава на различни военни бази, тъй като баща му е бил офицер от армията, което оставя отпечатък върху темите в творчеството му – разпад, корени, дестабилизация. Той се снима като актьор и печели награда "Пулицър" за драматургия за едно от произведенията си. В пиесите му често се преплитат елементи от американския Запад, поп култура и семейни конфликти. Сам Шепърд е признат като един от най-значимите модерни американски драматурзи.

Джони Гринууд

Английският музикант Джони Гринууд, който е най-известен като китарист, клавирист и композитор на групата Radiohead, е роден на 5 ноември 1971 г. Той е съавтор на много от песните на групата и е признат за иновативен музикант, който експериментира с жанрове и звуци - включително класическа музика и филмова музика. Гринууд оказва силно влияние върху съвременната рок музика и е сред най-уважаваните китаристи и композитори на своето поколение.

Люк Хемсуърт

Австралийският актьор Люк Хемсуърт е роден на 5 ноември 1980 г. Той е по-младият брат на актьорите Крис и Лиъм Хемсуърт. Люк участва в разнообразни телевизионни и филмови продукции, най-вече в Австралия, и се утвърждава със сериозен актьорски потенциал, независимо от голямото фамилно име.

