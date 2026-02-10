На 10 февруари отбелязваме Деня на пчеларя - професионален празник, свързан с дълбока народна традиция. На тази дата православната църква почита свети Харалампий - покровител на пчелите, меда и пчеларите, който е считан за лечител и защитник от болести.

Според старите обичаи на този ден хората носят мед в църквите за освещаване, вярвайки, че той придобива особена лечебна сила и ще донесе здраве през цялата година. Празникът е известен и с народните имена като Хараланбей, Араланбей, Хараламповден или Чуминден - дни, в които се почита не само занаятът, но и самите пчели като носители на здраве и плодородие.

Ползите от меда

Богат на антиоксиданти: медът съдържа природни антиоксиданти (флавоноиди и фенолни съединения), които помагат да се неутрализират вредните свободни радикали в тялото и могат да подпомогнат здравето на сърцето и кожата.

медът съдържа природни антиоксиданти (флавоноиди и фенолни съединения), които помагат да се неутрализират вредните свободни радикали в тялото и могат да подпомогнат здравето на сърцето и кожата. Поддържа имунната система: естествените антибактериални и антимикробни свойства на меда могат да допринесат за укрепване на имунитета, особено през сезоните на вируси и настинки.

естествените антибактериални и антимикробни свойства на меда могат да допринесат за укрепване на имунитета, особено през сезоните на вируси и настинки. Алтернатива на захарта: медът има по‑нисък гликемичен индекс от обикновена захар и при умерена употреба може да бъде по‑щадящ за нивата на кръвната захар.

медът има по‑нисък гликемичен индекс от обикновена захар и при умерена употреба може да бъде по‑щадящ за нивата на кръвната захар. Подпомага храносмилането: неговите пребиотични свойства могат да насърчат добрите бактерии в червата и да подобрят храносмилателния комфорт.

неговите пребиотични свойства могат да насърчат добрите бактерии в червата и да подобрят храносмилателния комфорт. Заздравява и успокоява кожата: медът действа като естествен хидратант, може да успокои раздразнения и да подпомогне процесите на възстановяване на кожата при акне или малки ранички.

медът действа като естествен хидратант, може да успокои раздразнения и да подпомогне процесите на възстановяване на кожата при акне или малки ранички. Придава свеж вид: благодарение на способността си да задържа влага, медът може да направи кожата по‑мека, сияйна и подхранена.

Снимка: iStock

Противопоказания

За деца под 1 година не се препоръчва даване на мед, защото може да съдържа спори на Clostridium botulinum, опасни за бебета.

При хора с диабет или висока кръвна захар също не е препоръчително да се консумира или поне не в големи количества, защото медът съдържа фруктоза и глюкоза и трябва да се употребява умерено.

Хора с алергия към полени или пчелни продукти трябва да внимават - медът може да предизвика алергични реакции.

Прекомерната употреба на мед, особено на празен стомах, може да раздразни лигавицата!

Снимка: iStock

Рецепти за красота с мед

Грижа за кожата

Смесете 1 супена лъжица мед с:

1 супена лъжица кисело мляко - хидратираща маска

1 супена лъжица финно смлени овесени ядки - успояваща маска

½ зряло авокадо - за суха кожа

½ чаена лъжичка разтопено кокосово масло - суха и уморена кожа

Грижа за косата

Медът може да направи косата по‑мека, по‑блестяща и хидратирана, особено в студените зимни месеци:

Добавете към 2–3 чаени лъжички мед:

2 супени лъжици зехтин - за подхранване и възстановяване на косата - от скалпа към краищата. Оставете да подейства за 30 мин.

Пюре от половин глава лук и щипка морска сол - тази комбинация помага при косопад и може да да подобри кръвообращението на скалпа. Измийте след 20-30 мин.

Съвет: При всички маски с мед е важно да използвате чист, натурален мед без добавки - той дава най‑добрите резултати за кожа и коса.

Снимка: Pollenity

Как да ядем мед правилно

Медът не само подслажда, но и карамелизира ястията, придавайки им богат, цветен вкус - чудесен както в сладки, така и в солени рецепти.

Закуски и леки десерти

Кисело мляко с мед и плодове – прост и здравословен десерт или закуска: полейте киселото мляко с мед, добавете свежи ягоди, боровинки или орехи за текстура и вкус

– прост и здравословен десерт или закуска: полейте киселото мляко с мед, добавете свежи ягоди, боровинки или орехи за текстура и вкус Печени круши с мед и канела – половинки круши, запечени до омекване и поляти с медено‑канелен сироп - ароматно и уютно ястие

– половинки круши, запечени до омекване и поляти с медено‑канелен сироп - ароматно и уютно ястие Медено‑лимоново сорбе – освежаващ десерт с само три основни съставки: вода, лимон и мед

Основни ястия

Мариновано пиле с мед и розмарин – медът създава блестяща, карамелизирана коричка и прекрасно се съчетава с ароматни подправки и цитрусови нотки.

– медът създава блестяща, карамелизирана коричка и прекрасно се съчетава с ароматни подправки и цитрусови нотки. Салата със спанак, круши и меден винегрет дресинг – свежа салата с медено‑горчичен дресинг, който балансира вкусовете.

Десерти

Руска торта "Медовик" – многолистов меден сладкиш с крем между корите - класика сред сладките рецепти с мед.

– многолистов меден сладкиш с крем между корите - класика сред сладките рецепти с мед. Меденки и медени сладки – традиционни сладки с мед и подправки като канела и карамфил, които са особено подходящи за сезонните празници.

Кроасани, тарталети и други печива с медена глазура – медът може да замени захарта в тестото или да се използва като сладък топинг върху плодови пълнежи.

Медът е чувствителен към топлина. Високите температури разрушават много от ензимите, антиоксидантите и витамините в него.

Снимка: Canva

Затова добавяйте меда при ниски до средни температури (около 40–50 °C), за да запазите полезните му свойства. Ако го използвате за печене или карамелизация, медът ще загуби част от хранителната си стойност при над 60–70 °C, но вкусът остава.

Не го изсипвайте във вряла вода (>80 °C), а изчакайте да се охлади леко напитката. Това запазва ензимите и предотвратява горчив вкус.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER