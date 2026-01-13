Популярната блогърка Джина Древаловски от Германия разкри тайната на перфектните си крака на 60-годишна възраст. Тя публикува видео по темата в нейния TikTok акаунт, който има над 40 000 последователи, с подробни инструкции за грижа за кожата и начини, по които дамите могат да "върнат часовника". Инфлуенсърката многократно е споделяла, че често получава комплименти от непознати, които не вярват, че тя е на повече от 30.

Блогърката казва, че никога не си е правила пластична операция, а просто е предотвратила процеса на старенее, когато става въпрос за краката ѝ. Тя споделя и съвети за поддържане на плосък корем, свежо лице и други уелнес практики. Древаловски сподели упражнение за намаляване на отока на краката. „След дълъг ден лягам, вдигам краката си и ги подпирам на стената за 15 минути. Това упражнение подобрява кръвообращението“, обясни тя.

Освен това, блогърката написа, че винаги редува топлината на водата, когато си взима душ - топла, студена и повтаря. Това подпомага кръвообращението и стяга кожата на краката.

Древаловски спомена, че винаги се депилира вечер. „Винаги се бръсна или се депилирам вечер. Това позволява на раздразнението да отшуми за една нощ, така че се събуждам с копринено гладки крака“, подчерта блогърката.

Жената призна още, че често прибягва до определени грим трикове. Например, за да удължи визуално краката си, тя нанася бронзант отстрани, което създава илюзия за повече дължина и по-ясни очертания на мускулите.

Накрая Древаловски отбеляза, че поддържането на красиви крака изисква здравословна диета, богата на фибри и редовно ексфолиране. „Смесвам използвана утайка от кафе с кафява захар и бадемово масло, за да направя естествен ексфолиант. Той помага за изглаждане на кожата и подобряване на кръвообращението. Масажирам го в краката си с кръгови движения“, сподели тя.

Други полезни навици, на които залага

Сухо ексфолиране с четка с меки косъмчета

10 000 крачки на ден, защото "движението е ключово", както пише тя

Ежедневна хитратация с овлажнителни кремове

Задължителна слънцезащита през лятото

Снимка: https://www.instagram.com

Много, много вода през деня

Рокля миди с цепка отстрани или вталени шорти, съчетани със сандали с презрамки, могат красиво да подчертаят краката

