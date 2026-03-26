Романтичното риалити „Ергенът“ винаги поднася неочаквани изненади – и държи в напрежение както участници, така и зрители. Изключение не прави и епизод 19. Нови участници, неочаквани срещи, напрежение и споделени чувства – това са само част от нещата, на които станахме свидетели.

Ето какво точно се случи в поредния епизод в сезон 5 на „Ергенът“.

Любомира влиза в имението, момичетата настръхват!

С идването на Любомира, момичетата настръхнаха от напрежение! Дамите веднага започнаха да задават въпроси и да се опитат да си обяснят, защо едно момиче, което вече уж е намерило любовта в "Ергенът", влиза отново в същия формат.

Най-изненадана и шокирана беше красивата Алия, която се бори за сърцето на Марин. Още с появата на Любомира, тя ясно показа, че не одобрява тази инициатива и директно започна да й задава въпроси с цел да разбере за сърцето на кой ерген ще се бори. "Ясно е, че е тук за Марин!", категорична бе тя.

Любомира разкрива чувствата си пред Мартин

Синеоката финалистка от предишния сезон на "Ергенът" сподели на Мартин, че е вечеряла с Марин, но все още е твърде рано да каже към кого има най-силни симпатии. Тя харесва и тримата ергени, а момичетата в имението намира за спокойни и сладки.

Скандалният Мартин обаче я посъветва да бъде по-активна и смело да действа спрямо къдравия Марин, тъй като той изглежда вече има фаворитка - Михаела. "Михаела е доста уверена относно него, трябва да действаш", съветва я той.

Мартина и сексуалните ѝ преживявания

Още една изненада се състоя пред участниците в "Ергенът" 5 – появата на Мартина, участничка в предишния сезон. Тримата ергени - Крис, Марин и Стоян бяха видимо доволни. Те харесаха участничката и побързаха да я опознаят и да се сближат с нея.

Четиримата бяха изправени пред предизвикателство – играта "Истина или предизвикателство". С цел опознаване и сближаване, въпросите бяха изключително пикантни, а участниците - готови да разкрият цялата истина. Горещата игра разкри неподозирани подробности с интимен характер, които зрителите не са и предполагали за ергените.

Стоян скочи в басейна гол!

По време на предизвикателната игра в "Ергенът" 5, която тримата ергени и Мартина играха, Стоян получи една меко казано провокативна задача. Трябваше да влезе гол в басейна! И го направи! А Мартина остана без дъх при гледката... Красавицата беше изключително впечатлена от дързостта и смелостта му.

Вероника с трогателно послание

В имението на любовта в Шри Ланка дойде време и за трогателно включване на майките на ергените. Дамите се включиха онлайн и споделиха емоционални истории от детството на тримата ергени. Когато дойде ред на майката на Марин, момичетата станаха особено емоционални. Тя сподели как загубата на брат му се е отразила на цялостното му поведение в живота. А Вероника се разплака и разказа своята тъжна история, в която смъртта е в главната роля. Тя също като Марин губи член на семейството, когато е едва втори клас.

"Сестра ми почина, когато беше на 3 годинки. Само аз тук мога да разбера какво се случва във вътрешния свят на Марин!" , разказа през сълзи актрисата.

Останалите момичетата също подходиха емоционално и определено се разчувстваха от историята на Марин, въпреки че някои от тях вее знаеха за трагичната случка от неговото минало.

