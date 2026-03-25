Настъпи обрат в имението на любовта в "Ергенът" 5! Появи се нова участничка и то не коя да е, а популярната от предишен сезон на предаването - Любомира. Тя успя да спечели сърцето на Виктор, но дали сега ще се пребори за сърцето на някои от другите ергени.

Алия е бясна!

С идването на Любомира, момичетата настръхнаха от напрежение! Дамите веднага започнаха да задават въпроси и да се опитат да си обяснят, защо едно момиче, което вече уж е намерило любовта в "Ергенът", влиза отново в същия формат. Най-изненадана и шокирана беше красивата Алия, която се бори за сърцето на Марин. Още с появата на Любомира, тя ясно показа, че не одобрява тази инициатива и директно започна да й задава въпроси с цел да разбере за сърцето на кой ерген ще се бори.

Когато Любомира сподели, че е била на на среща с тримата ергени, а после на вечеря с Марин - това подразни още повече Алия и останалите момичета. Румяна също бе видимо напрегната от факта, че синеоката изкусителка е прекарала време насаме с Марин.

"Излязох на вечеря с Марин, защото знам, че после така или иначе ще имам време да опозная Крис", соподели откровено Любомира на момичетата.

Тези думи ни навеждат на мисълта, че всъщност нейния истински интерес е към Кристиян, когото тя има силно желание да опознае, но може би изчаква малко, за да види как ще се развият нещата. Но дали пък за топ фаворитките на Крис това няма да е проблем? Елеонора и Татяна със сигурност ще трябва да се преборят с чара на финалистката от предишния сезон. А след като Любомира влезе в имението, Елеонора дори сподели, че няма енергия за повече жени и не се чувства особено добре от факта, че има нова участничка.

Всички знаем, че когато отношенията между дамите и ергените вече са се задълбочили и са на един друг етап, всяка намеса и промяна, може да окаже емоционално влияние, което лесно да разклати нещата. Но дали това ще се случи с Любомира - предстои да разберем!

