Куклената актриса Вероника от "Ергенът" 5 направи силно емоционално послание в ефир. Тя призна, че е загубила тригодишната си сестра и това е оставило огромен отпечатък в сърцето й. Докато слушаше историята на майката на Марин, актрисата не успя да скрие сълзите си и болката, която изпитва.

Майките на ергените споделят, момичетата плачат!

В имението на любовта в Шри Ланка дойде време и за трогателно включване на майките на ергените. Дамите се включиха онлайн и споделиха емоционални истории от детството на тримата ергени. Когато дойде ред на майката на Марин, момичетата станаха особено емоционални. Тя сподели как загубата на брат му се е отразила на цялостното му поведение в живота. А Вероника се разплака и разказа своята тъжна история, в която смъртта е в главната роля. Тя също като Марин губи член на семейството, когато е едва втори клас.

"Сестра ми почина, когато беше на 3 годинки. Само аз тук мога да разбера какво се случва във вътрешния свят на Марин!" , споделя актрисата.

Вероника каза още, че разбира идеално защо Марин винаги се прави на щастлив и весел и какво всъщност се крие зад широката му усмивка.

"Знам защо Марин трудно допуска хора до себе си - като няма никой наблизо е по-трудно някой да си отиде", категорична бе участничката.

Изглежда, че и двамата са минали през тежки изпитания от съдбата, които завинаги ще пораждат тъга и ще предизвикват сълзи в очите, но силата и вярата са онези неща, които ги крепят към надеждата за красив и щастлив живот. Останалите момичетата също подходиха емоционално и определено се разчувстваха от историята на Марин, въпреки че някои от тях вее знаеха за трагичната случка от неговото минало.

