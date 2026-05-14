Срещата между Михаела, Марин и майка ѝ се превърна в един от най-топлите и искрени моменти от петия сезон на „Ергенът“ към момента. След напрежението около разговорите за чувства, доверие и съмнения, зрителите видяха една съвсем различна страна на отношенията между двамата.

Още преди включването с майка си Михаела призна пред Марин, че има притеснения дали той я харесва заради самата нея или заради „обвивката“, която показва пред останалите. Разговорът между тях беше откровен и неочаквано дълбок.

„Ако знаех, че си тук само заради това, което виждаш, нямаше да седим тук в момента“, отговори Марин, опитвайки се да я успокои.

Той дори призна, че още от началото Михаела е била сред фаворитките му, но умишлено е опитвал да не го показва прекалено ясно пред останалите момичета.

Майката на Михаела веднага усети химията!

Реакцията на Марин беше показателна - той видимо се отпусна и прие думите като своеобразно одобрение. Малко по-късно той дори заяви, че ако можел сам да си избира свекърва, би избрал точно такава жена — спокойна, разбираща и даваща свобода.

По време на разговора Марин не спести суперлативите към Михаела:

„От ден едно си се харесахме.“

„Не беше тайна за никого, че ми е фаворитка.“

„Не съм чул една лоша дума да излиза от устата ѝ.“

Той призна още, че Михаела е преминала през трудни емоционални моменти в предаването, но според него се е справила „геройски“.

По-късно, в разговор с останалите момичета, Михаела призна, че Марин е направил отлично впечатление на майка ѝ и че именно това я е накарало да се почувства още по-уверена в отношенията им.

