10 мъже и 11 жени - една трябва да напусне "Ергенът: любов в рая", без да получи роза. Това се оказа Симона.

Стоян Ву беше последният от ергените, който трябваше да даде роза. Той избра да я получи Хени. Пожеланието му към нея бе да открие както себе си, така и любовта.

Симона остана без роза

Преди церемонията на розата Симона се почувства застрашена от изгонване и реши да предприеме действие. Отиде на няколко бързи срещи с мъже, опитвайки се да ги убеди да ѝ дадат роза, защото много иска да остане в предаването и да продължи участието си. Симона прие срещите като шанс да покаже своята решителност и чар. За съжаление, те не подйстваха и за нея търсенето на любовта в "Ергенът: любов в рая" приключи.

Симона за любовта и връзките



Последната ѝ връзка е с мъж, който е с 30 години по-възрастен. Може да бъде заклеймена като златотърсачка, но тя е сигурна, че именно любовта е причината да му отдаде 4 години. Днес е сама. Влиза в предаването, за да намери истинска любов.

Какво работи/учи Симона?

Признава, че ѝ е трудно да се издържа със скромната си заплата, която изработва след 15 часови смени, но се чувства щастлива. Работи като администратор в хотел.

Откъде е Симона?

София

Какво спортува Симона?

Тича по 8 км, катери скали, търси спокойствие в йогата.

Снимка: Филип Станчев

С това първата Церемония на розата, в която мъжете избират, приключи. Двойките, които се оформиха, затвърдиха своите избори. Изненадата беше Валентин, който се разкая, че е обидил Емили с думи и поведение и даде розата си именно на нея. Така атрактивната брюнетка ще продължи да търси любовта в имението.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK